Український пасажирський літак Boeing 737-800 був збитий двома ракетами класу "земля – повітря" малого радіусу действияоколо Тегерана 8 січня

Про це йдеться в повідомленні Організації цивільної авіації Ірану, передає Bloomberg.

Згідно зі звітом, це були ракети Tor-M1.

Літак вилетів з Тегерана в 6:12 ранку за місцевим часом і втратив зв'язок з авіадиспетчером на висоті 8 100 футів, відзначає організація. Лайнер зник з екранів вторинного спостереження в 6:15 і з головних систем спостереження - в 6:18.

У звіті наголошується, що «чорні ящики» збитого Boeing є «одними з найкращих у своєму класі у світі», а у Ірану немає коштів для їх декодування. У той же час французькі і американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися надати Ірану необхідне обладнання для розшифровки «чорних ящиків».

Нагадаємо, 19 січня, глава комісії з розслідування авіаційних пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаифар заявив, що не має наміру передавати за кордон, у тому числі й Україну, реєстратори польоту зі збитого літака. Хоча днем раніше Іран схвалив передачу "чорних ящиків" українській стороні.

Як повідомлялося, страшна трагедія сталася 8 січня в небі над Тегераном. В результаті катастрофи українського літака загинули 176 осіб, у тому числі 11 українців, включаючи 9 членів екіпажу.

Спершу Іран заперечив причетність до катастрофи, проте через три дні влада країни визнали, що помилково збили український Боїнг. Військові сприйняла літак як загрозу. Пізніше з'явилося відео, яке підтверджує, що повітряне судно було збито двома ракетами, які потрапили в ціль з різницею в 23 секунди.

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