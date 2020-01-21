Слідом за скандальною 19-річною харків'янкою Катею, що продала свою честь за 1,3 мільйона дол., ще одна українка вирішила розпрощатися з невинністю за гроші

Їй теж 19 років. Дівчина під ніком Polisha зареєструвалася і розмістила анкету на сайті Сinderella escorts. За її словами, гроші їй потрібні, щоб закінчити навчання за кордоном. Також вона мріє купити будинок, пише "Сегодня".

"Я хочу продати свою цноту, тому що відчуваю себе як птах у клітці. Я хочу відчувати себе вільно і отримати все щастя життя. На отримані гроші я хотіла б закінчити навчання за кордоном і купити будинок моєї мрії біля моря", – повідомила в своїй анкеті українка.

На відміну від своєї скандальної попередниці Каті, Polisha здивувала досить скромною вартістю: вона готова подарувати свій "перший раз" всього лише за 50 000 євро.

Дівчина вказала, що лікар підтвердив її невинність, але якщо "обранець" захоче пересвідчитися в її чесності, то може запросити доктора на зустріч, або відвідати гінеколога разом з нею в Німеччині за день до інтимної близькості.

Також Polisha повідомила, що хоче знайти багатого покровителя або заможного чоловіка.

Нагадаємо, історія з харків'янкою Катею Крючковою, тепер вже, швидше за все, мільйонеркою, сколихнула мережу. Дівчина родом з України, але вже давно живе в США. У грудні 2019 року вона прославилася відео, на якому оголошує про аукціон, лот - її невинність. Торги стартували зі 100 000 євро.

Колишні співвітчизники загнобили зухвалу красуню. Люди писали в коментарях, що їй ніхто не дасть ста тисяч, і щоб вона не ганьбила батьківщину.

Тим не менш, аукціон благополучно завершився, здивувавши результатами не тільки саму Катю, але і її хейтерів. Дівчина віддасть невинність 58-річному німецькому бізнесмену - за 1,026 мільйона фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів). Більш того, німець пообіцяв платити їй щомісяця 10 тисяч євро, а також виявив бажання взяти заповзятливу українку в дружини.

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