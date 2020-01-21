Відомий Комбат пройде курс хіміотерапії і имуноподдержки

Про це повідомив в Facebook лідер Національного руху "ДІЯ" Дмитро Ярош, передає Politeka.net

Яро навів цитату з повідомлення командира 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрія “Червня” Гергета. Судячи за словами військового, лікарі діагностували у нього неоперабельну ракову пухлину. Військовому належить пройти курс хіміотерапії.

“Рак агресивний, зараз ще будуть вшивати спеціальний порт у вену біля ключиці. Після декількох курсів хімії у нас, додатково препарати за иммуноподдержке, які можна давати і за кордоном за їх методиками", – процитував Ярош Гергерта.

Перший курс лікування Гергет планує пройти в Україні.

Згідно з даними біографії, Гергет до війни працював ветеринаром. Має дружину і чотирьох дітей. Два рази балотувався у Верховну Раду, і обидва рази невдало. З 2014 року бере участь у бойових діях на Донбасі.

Під постом Яроша у Facebook українці залишили безліч слів підтримки Гергету.

“тримайся, ти повинен жити”, “Швидкого одужання! Сили і енергії побороти це зло! Нехай Господь допоможе Вам, лікарям і родині у всьому!”, “Дуже важко прийняти таку звістку....

Молимось Командира Червень”, “Хай Господь милує!

Тримайся, козаче!”, “тримайся, ти повинен жити”.

Варто згадати, український волонтер Діана Макарова розкрила подробиці своєї тяжкої хвороби. “Як виявилося, за останні місяці я відростила у себе пухлину розміром з мамонта, ну, хіба мамонтенка підліткового віку. Поетом і було так важко ходити останні місяці”, - написала вона.

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