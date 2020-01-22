"І ще раз доказано, що українські пані найкращі"

Львів'янка Оксана Бобошко-Вандерховен везе нагороду з престижного конкурсу "Grandma Universe 2020", у якому беруть участь красуні 50+

Як передає Politeka.net, про участь і місце призера жінка розповіла на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. Конкурс проходив у столиці Болгарії Софії. Оксана отримала титул "Grandma international", а переможницею стала учасниця з Естонії (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Мої дорогі друзі і всі, хто так тепло вболівав моєю участю у міжнародному конкурсі краси 50+ (в Україні та за її межами). Конкурси, на щастя, мають здатність закінчуватися, тому повертаємося! Головна корона дісталася гідній представниці з Естонії. Я стала призером і завоювала титул "Grandma international", - поділилася Оксана.

Українці вітають співвітчизницю з нагородою і висловлюють щиру гордість.

"І ще раз доведено, що українські пані найкращі,а особливо - львівянки!!!"

"Вишукана та елегантна красуня!!! Вітаю"

"Але наша таки найкраща!❤"

"надцять разів переглянула! Це все витвір справжнього мистецтва👏"

"Супппер! Неперевершена! Наша Оксана найкраща! 👏"

"Нічого собі?.. ❤️ви - неперевершені😍"

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