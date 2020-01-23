В Мінську жінку з підозрою на коронавірус 2019-nCoV госпіталізували в лікарню

Про це пише російське видання МБХ Медіа.

Таким чином, смертельний вірус впритул наблизився до України.

Інформацію про госпіталізацію в коментарі журналістам підтвердив брат жінки Андрій Ільницький.

За його словами, Ганна прилетіла в Мінськ з Піднебесної, де була у відрядженні зі своїм молодим чоловіком.

Дівчина є громадянкою Білорусі, проте проживає на території Росії. Хлопця Ільницької також госпіталізували в Санкт-Петербурзі з підозрою на коронавірус.

"Спочатку їй не надавали належної уваги. Але зараз, вранці, вже стали надавати. Проблема була у вчорашній вечірньій бездіяльності, коли з такими підозрами її хотіли покласти в загальну палату", — зізнався Андрій.

Коханий Анни також б'є на сполох, оскільки медики витрачають дорогоцінний час, не взявши у дівчини навіть експрес аналізи.

"Лікарі на даний момент надали термінову допомогу, але недостатню, щоб з'ясувати швидше діагноз і почати лікування. Досі не взяли експрес аналізи. Це дуже важливо, щоб не втрачати час. Прошу допомогти всім, хто можуть бути причетні до її медичним процедурам, поставитися до цього з великою увагою і відповідальністю", — додав чоловік у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли про те, що новий смертельний вірус косить без розбору, жертв все більше, а ситуація на кордоні України загострюється з кожним днем.

Українські прикордонники вже проінформовані про нове коронавирусе з Китаю. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

При цьому наголошується, що це ніяк не вплине на перетин кордону.

Також з'явилася інформація про те, що коронавірус може атакувати країни Європи через посилки, які мільйони людей замовляють з майданчика AliExpress.

За словами вірусолога Михайла Щелканова, смертельний коронавірус nCoV може мутувати і стати більш стійким до інших погодних умов, що дозволить йому виживати при транспортуванні.

"Маленькі крапельки з вірусом, які утворюються при кашлі та чханні, осідають на предметах вжитку, і людина, торкаючись їх, цілком може заразитися", – стверджує російський вчений.

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву

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