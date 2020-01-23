У Херсоні сталася пожежа в офісі партії Анатолія Шарія

Офіс був розташований в орендованому приміщенні на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

Начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун розповів, що наслідки пожежі могли бути непередбачувані з-за розташування офісу на першому поверсі 5-типоверхового житлового будинку.

"В ході огляду місця події поліцейські встановили, що помешкання підпалили навмисно. Встановлено, що зловмисник розбив вікно і кинув всередину кімнати скляну пляшку з легкозаймистою речовиною", - йдеться в повідомленні.

Поліція завела кримінальну виробництво.

Подію прокоментував і сам проросійський блогер.

«якби пожежники приїхали недостатньо вчасно, вогонь швидко перекинувся на інші квартири, це могло призвести до масових жертв", - заявив він.

За допомогу в пошуках зловмисників він оголосив винагороду: 50 тис. гривень за якісне відео з особами злочинців, 100 тис. – якщо буде підтверджена інформація з вказівкою їх імен.

Він також заявив, що партія відкриє новий офіс, а розслідуванням події закликав зайнятися СБУ.

Додамо, що в мережі пожежe в офісі Шарія порівняли зі спаленням будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Нагадаємо, СБУ та Комітет визволення політв'язнів звинувачують Шарія в дискредитації України, українофобії та проросійської пропаганди. 2012 року отримав політичний притулок у Литві, точне місце проживання приховує.

Раніше повідомлялося, акаунт, який належить видеоблогеру Анатолію Шарію, зник з соціальних мереж.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала його дружина, Ольга Шарій. За її словами, на момент видалення там було близько 280 000 прихильників і передплатників.

В Херсоне сожгли офис Шария — он уже объявил награду 50к гривен за видео с регистраторов и камер и 100к гривен за инфу о злоумышленниках



Що тут можна сказати?! Слава Україні! pic.twitter.com/zlcJ8rEsPM — Двач (@ru2ch) January 23, 2020

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