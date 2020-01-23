У Херсоні сталася пожежа в офісі партії Анатолія Шарія
Офіс був розташований в орендованому приміщенні на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)
Начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун розповів, що наслідки пожежі могли бути непередбачувані з-за розташування офісу на першому поверсі 5-типоверхового житлового будинку.
"В ході огляду місця події поліцейські встановили, що помешкання підпалили навмисно. Встановлено, що зловмисник розбив вікно і кинув всередину кімнати скляну пляшку з легкозаймистою речовиною", - йдеться в повідомленні.
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Поліція завела кримінальну виробництво.
Подію прокоментував і сам проросійський блогер.
«якби пожежники приїхали недостатньо вчасно, вогонь швидко перекинувся на інші квартири, це могло призвести до масових жертв", - заявив він.
За допомогу в пошуках зловмисників він оголосив винагороду: 50 тис. гривень за якісне відео з особами злочинців, 100 тис. – якщо буде підтверджена інформація з вказівкою їх імен.
Він також заявив, що партія відкриє новий офіс, а розслідуванням події закликав зайнятися СБУ.
Додамо, що в мережі пожежe в офісі Шарія порівняли зі спаленням будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.
Нагадаємо, СБУ та Комітет визволення політв'язнів звинувачують Шарія в дискредитації України, українофобії та проросійської пропаганди. 2012 року отримав політичний притулок у Литві, точне місце проживання приховує.
Раніше повідомлялося, акаунт, який належить видеоблогеру Анатолію Шарію, зник з соціальних мереж.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала його дружина, Ольга Шарій. За її словами, на момент видалення там було близько 280 000 прихильників і передплатників.
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Як повідомляла Politeka, скандальний Шарій розкрив таємницю свого походження.
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