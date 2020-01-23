В Давосі представник української делегації «відзначився» порушенням правил паркування прямо перед «Українським домом»

Український бізнесмен, особа якого не розкривається, отримав штраф за припаркований прямо на тротуарі джип 21 січня. Про це повідомляє Обозреватель.

Журналісти помітили на склі автомобіля Toyota, який належав українцю, виписаний місцевою поліцією штраф. Вони поспішили повідомити про це власнику машини. Як з'ясувалося, правоохоронці оштрафували недбайливого водія на 120 швейцарських франків (приблизно 150 євро).

Сам українець побачивши штраф сильно здивувався, проте пообіцяв відразу ж його оплатити.

«Мати чесна! Зараз підемо платити. Ну нічого страшного, що ж робити. Приїхали, побачили, а тут ось як. Ми тут вже тиждень, нічого не порушували, просто так вийшло, що сьогодні залишили тут машину», - заявив він.

Бізнесмен додав, що приїхав в Давос на машині прямо з Києва.

Українці бурхливо обговорюють цю історію в соцмережах.

"Ща 130 франків, якщо ще буде порушувати аж до конфіскації, там з поліцією жарти погані", "І що його тепер, не випустять з території країни?", "Звикли вдома робити що хочуть,а тут всі рівні", "то спецом, шоб знали хто ми такі", "Тупе українське бидло", "Бидло, воно скрізь бидло", "Що для слуги які 150 евров?", "Юзик?", "Тю ... що для сн ті 150є? Пляшка вина в номері ...", "Швейцарський франк дешевше євро", "Замість того, щоб оцінити, що в цій країні закон діє, наша вата коментує, що для власника тазика це не гроші. Так який на х ** європейський рівень життя ви чекаєте в Україні з такими дебілами? у нас такого рівня з такими баранами ще доооооооолго не буде ", " Так не вистачає шмайсера, жах як не вистачає ","Бидло придвинуло в Швейцарію", "то ж копійки для них", - написали користувачі мережі.

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