Коронавірус 2019-nCoV, який масово косить людей в Китаї, може дістатися в Україну

Про це заявила провідний лікар-інфекціоніст України Ольга Голубовська, передає MedOboz.

Експерт підкреслила, що вірус в Китаї 2020 передається дуже легко, в іншому випадку не було б такого великого числа хворих.

"Природно, якщо він зберігається на якихось предметах, він може передаватися через що завгодно. Але мені здається, досить і тих шляхів, які він має. Тому що він може бути завезений в будь-яку країну світу і викликати поширення", – сказала Голубовська.

Також інфекціоніст прокоментувала заяву російського вірусолога Михайла Щелканова про те, що китайський вірус може передаватися через посилки AliExpress.

"Коронавірус ще тільки вивчається, це поки що припущення. Але його агресивність виявилася трішки більшою, ніж оцінювалося раніше".

На думку вірусолога Щелканова, коронавірус nCoV може мутувати і стати більш стійким до інших погодних умов, що дозволить йому виживати при транспортуванні.

Зазначимо, за останніми даними, в Китаї число інфікованих новим різновидом коронавіруса досягло вже 830 чоловік. Такі дані надала Національна комісія з питань охорони здоров'я Китаю.

Кількість смертей внаслідок зараження вірусом досягло 25 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що смертельний вірус nCoV з Китаю поки не отримав загальновживаного назви, але має тимчасове. У ВООЗ його називають "новий коронавірус 2019 року"

Варто додати, що смертоносний вірус вже впритул підібрався до України. Так, днями дівчину з підозрою на коронавірус 2019-nCoV госпіталізували в лікарню в Мінську. Вона прилетіла в Мінськ з Піднебесної, де була у відрядженні зі своїм молодим чоловіком.

Дівчина є громадянкою Білорусі, проте проживає у Російській Федерації. Хлопця Ільницької також госпіталізували в Санкт-Петербурзі з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву.

Також Politeka писала, що таємничий вірус косить людей з шаленою швидкістю.

А ще Politeka повідомляла, що новий вірус вбиває людей, термінове повідомлення Моз.