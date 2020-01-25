Студентські роки створені для того, щоб насолодитися життям

Молоді і амбітні студенти завжди демонструють громадськості, що означає «жити». В Україні молоді покорювачі вищої освіти мають відразу два Дня студента — 17 листопада (міжнародний) і 25 січня (Тетянин день).

День студента в Україні і в більшості країн світу відзначається восени — 17 листопада. Але незважаючи на міжнародну традицію, існує також Тетянин день, покровительки всіх студентів. Це свято безпосередньо пов'язане з відкриттям першого Московського університету 25 січня 1755 року. Таким чином з'явилося два «Дні студента».

Відзначати це свято прийнято з особливим розмахом. Веселі привітання, смішні жарти, розіграші, пісні під гітару, невеличкі концерти і навіть урочисті застілля, все це з лишком розливається по всій країні. Друзі та близькі шлють винуватцям торжества вітальні СМС, вірші, прозу, бажають усіх студентських благ.

Коротка історія свята

На законодавчому рівні Україна до 1999 року встановила днем студента міжнародне свято, що відзначається 17 листопада. Цей день пов'язаний з трагічними подіями, що сталися в 1939 році в Празі. У листопаді цього року в Чехословаччині нацисти з особливою жорстокістю придушили мирний мітинг, позбавивши свободи тисячі студентів, деякі були вбиті. Так, у 1946 році міжнародне співтовариство вирішило віддати шану героям цієї історії, зробивши в їх честь свято.

Щодо свята 25 січня, це пам'ятна дата насамперед для РФ. Цього дня 1755 року проректор з науки та культури Іван Шувалов дав на підпис Єлизаветі Петрівні указ про заснування першого Московського університету в Російській імперії. Після, Микола I офіційно видав указ, в якому йдеться, що 25 січня потрібно відзначати свято підписання акту заснування першого Московського університету. Так і з'явився російський День студента.

Тетяниним цей день називається на честь ранньохристиянської мучениці Тетяни Римської, яка за свою віру була страчена. Незабаром церква зарахувала мученицю до лику святих. Тетяна вважається покровителькою всіх студентів, тому ці дві події переплелися воєдино і створили непохитну традицію.

З урахуванням воєнної ситуації, Тетянин день, поступово втрачає силу, студенти все більше святкують свій день 17 листопада, згідно з міжнародними правилами.

Привітання з днем студента у віршах

Незважаючи ні на що, привід для студентів погуляти і відпочити підійде будь-який. Студентські роки — одні з найкращих у житті людини, коли енергія кипить у жилах, а душа шукає пригод. Традиція вітати один одного з днем студента з кожним роком набуває все більше прикольних ідей, студенти по-різному намагаються реалізувати свій творчий потенціал. Так з'являються флеш-моби, різні пранки, челленджи, відео і т.д. Незважаючи на все це, традиційних вітальних віршів ніхто не відміняв.

Сьогодні в нас свято, нумо гуляти

В мороз у полонку драйвово пірнати.

Зривати струни, кричати пісень,

Хай кожен знає — сьогодні наш День!

Бажаю тобі, мій лютий друже

Щоб на сесіях ти не парився дуже.

Щоб дівчата покою тобі не давали

І борги по общазі тобі забували.

Будь-який вірш можна переробити на свій лад, адаптувавши його під конкретну особу. Так, можна гармонійно вставити імена у вірш, індивідуальні життєві ситуації і чіткі побажання. У 2020 році зима вкрай примхлива, похмура й тепла, можна і це прикольно обіграти.

В День студента, в похмурий цей час

Мушу вітати зараз я вас.

Бажати натхнення, щоб усе в вас було

Щоб ніяке гопнище з в вас грошей не стягло.

Щоб були ви здорові і не хворіли,

Щоб кохання ви справжнє вже зараз зустріли.

Про смуток забули, були бойовими

Назавжди, хоч душею, були молодими.

Нерідко студенту батьки надсилають СМС-привітання з віршем. До Дня Тетяни привітати прикольно далеко не завжди виходить, але відповісти варто також з гумором і оцінити їх старання.

В цей день чудовий тебе я вітаю,

Ти гордість в сім’ї і тобі побажаю

Щоб удача завжди була поруч з тобою

І щоб кафедра не йшла проти тебе війною.

Не буде у тебе ні смутку ні бід

Відкриється скоро перед тобою весь світ.

Хай янгол небесний тебе захищає

І розумом головешку тобі заправляє.

Щоб натхненно прожив ти студентські роки

А на старість зі сміху рвав всі боки.

Традиції Дня студента свідчать, що святкування починається з вечірки в актовій залі, де активісти організували сценки, танці, пісні, гумор та душевну атмосферу. Вдалий сценарій подарує заряд бадьорості на весь вечір, а в студентські роки він, як правило, закінчується вранці.

Привітання з Днем студента в прозі

Коли студенти відзначають якесь свято, тим більше своє власне, вітати один одного складними гарними віршами не завжди виходить, і тоді на допомогу приходить проза. Будучи на сучасній ноті, будь-яке, навіть поздоровлення в прозі, має бути з гумором.

«Студент! Сьогодні твоє особисте свято, і я хочу тебе привітати, але робити цього не буду, адже такого хулігана і ледаря все одно колись відрахують. Просто побажаю тобі як слід насолодитися цим яскравим, насиченим періодом свого життя, коли вантаж турбот і сірі будні не терзають з усіх боків.»

На жаль, багато студентів не знають, якого числа святкують їх День, забуваючи вітати один одного, готувати красиві вірші. Але не біда, навіть якщо згадати в останній момент, на швидку руку креативний студент зможе накидати прикольну прозу, головне дотримуватися хоча б якоїсь структури: акцент на святі, жартівливе побажання, серйозний душевний поворот.

«З Днем студента! Бажаю, щоб у тебе з холодильника не крали їжу, викладачі ставили заліки просто так, а популярність не знала меж. Нехай ці круті студентські роки залишать за собою жирний слід і тільки яскраві спогади, якими можна буде насолоджуватися у майбутньому.»

Батьки також дуже часто вітають своїх дітей в прозі, зазвичай, за допомогою месенджера або мобільного зв'язку. У таких повідомленнях обов'язково повинна бути душа, передані теплі почуття і турбота. Вітальні слова повинні звучати щиро, можливо навіть з гумором.

«Ти студент, і я пишаюся тобою! Сьогодні твоє свято, вітаю! Бажаю надійних і вірних друзів, не просипати пари, закривати сесії вчасно, знайти свою половинку. Нехай щасливі студентські роки запам'ятаються тільки позитивними фарбами на все життя. Успіхів тобі у всіх починаннях, шаленої удачі і побільше посмішок! »

Складаючи прозу не варто забувати про найголовніше — почуття, які йдуть зсередини. Не соромтеся їх, проявляйте, вітайте так, немов це останнє свято на планеті. Не так важлива краса прози, як її сенс, завжди наповнюйте їм текст по максимуму.

Варто також відзначити важливість вказувати імена. Коли в привітанні називаєш ім'я людини, воно автоматично стає унікальним, іменним, призначеним для конкретного індивіда. Читаючи таке повідомлення, студент розуміє, що це не просто знайдений гарний текст в мережі Інтернет, а душевне щире привітання.

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