Война на Донбасі, сепаратизм і поява «ДНР» та «ЛНР» найбільше всього на руку Росії

«ДНР» – банальний проект російських спецслужб, і цьому є відразу кілька підтверджень, повідомляє інформаційне агентство «Донбас».

В першу чергу, дестабілізація Донбасу дозволила Путіну використовувати козир «ДНР» у своїх цілях, шантажуючи Україну й вимагаючи від неї вчинок.

Збройний конфлікт, який спалахнув на цій території, – також на руку північному сусіду. Війна дозволила позбутися величезної кількості застарілого озброєння, що дозволило МО РФ заощадити на утилізації і зробити «ДНР» залежною від Росії.

Війна, яка триває вже шість років, стала для російської армії відмінним полігоном для відпрацювання навичок у реальних умовах, а також випробування нової зброї і сучасних методів ведення бою і розвідки.

Крім того, Росія без проблем отримала одні з найбільших оборонних підприємств регіону – Луганський патронний завод і завод «Топаз». На них вона облизувався ще з 2000 років, відзначають журналісти.

Що ж стосується «ДНР», то громадяни «молодої республіки» не отримали абсолютно нічого, крім ілюзії незалежності і повної розрухи. Люди не можуть вільно піти в гості або виїхати в іншу країну. Якщо хто почне обговорювати нагальні проблеми, а ще й українською мовою, то ризикує відправитися на підвал.

Вся ж горезвісна незалежність полягає в тому, що частина регіону вийшла зі складу незалежної держави, щоб опинитися повністю під російським контролем.

Росія принесла смерть і розруху. Донбас, який до війни був одним з найбільш розвинених промислових регіонів, сьогодні в повному економічному занепаді. 80% шахт закрито або затоплені, що загрожує не тільки економіці, але й екології. Кращі заводи вивезено в Росію, і вони працюють на її економіку, а підприємства, які складали конкуренцію, розпиляні на метал і зруйновані.

Жителям регіону роздають другорядні паспорти, які не дають їм права ані на російські пенсії, ані на соцвиплати, оскільки немає прописки.

Приєднувати до себе Донбас РФ не буде, оскільки зруйнований і розікрадений він їй не потрібен.

Все, що Путін хотів від регіону, він отримав у повній мірі. І це – одна з найбільш вдалих його операцій.

Нагадаємо, кара наздогнала бойовиків «Л/ДНР», почалася зачистка командирів.

Як повідомляла Politeka, у Путіна пішли на нову підлість.

Також Politeka писала, що экс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.