Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Як передає Politeka.net, теплі слова вона написала на своїй сторінці в Instagram.



"Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво. Так відчуваєш себе, коли поруч - справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися у всьому. Який дійсно слухає і в потоці твоїх слів знайде і зрозуміє головне. В обіймах якого виклики ззовні стають малими і нестрашними. Справжній чоловік - той, з яким по плечу, здавалося б, неможливо. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення і «метеликів» всередині.", - зворушливо написала перша леді України.

Вона подякувала чоловіка за кожну мить разом.

"Хай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо і різних, але обов'язково - рука в руці, з думками, зверненими один до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!", - уклала вона.

В коментарях під постом українці також привітали Володимира Зеленського з святом.

"Як же гарно сказано!)", "З днем народження Володимира! Здоров'я, удачі у всіх звершеннях! Підтримки близьких і тих, хто вірить, що він все зможе!!! Нехай Бог допомагає!" "З іменинником! Всіх благ!", - писали українці.

Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський відзначає день народження. Сьогодні йому виповнюється 42 роки. Це його перший день народження на високому посту, він став наймолодшим президентом в історії України.

Вже відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав свого українського колегу. У своєму привітанні він висловив надію на майбутнє поглиблення дружби між двома народами, а також пообіцяв сприяти процвітанню України.

Нагадаємо, Зеленський помстився Путіна, такого в Кремлі не очікували.

Як повідомляла Politeka, Зеленський розповів, як у нього хотіли вкрасти партію «Слуга народу».

Також Politeka писала, що у Зеленського готуються знизити податки українцям, озвучено терміни.



