Аномальна тепла погода протримається в Україні в лютому, а весна здивує кількістю тепла, пише "Gazeta.ua"

У лютому в Україні очікується номально тепла погода. Більше того, весна виявиться не лише раньнью, але й небувало теплою.

Завідувач відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух пояснила, що зими в Києві по суті ще не було.

"Очікуємо аномально теплий лютий. У Києві до третьої декади січня не настала метеорологічна зима (коли середня добова температура нижче 0 градусів п'ять днів поспіль). Було три зимові дні. У грудні сім, але не підряд", - зазначила Балабух.

Клімат в Україні змінюється 1990-х років і ці зміни в нашій країні відбуваються десь в 2 рази швидше, ніж у середньому на планеті. В Україні все більше приходить "тропічних днів з температурою не нижче 20 градусів протягом доби. При зростає вологість, стало більше екстремальних погодних явищ.

У лютому, судячи за даними порталів прогнозу погоди, в Києві очікується декількох невеликих періодів похолодання в нічні години. Також можливий слабкий мокрий сніг. Сильних снігопадів і морозів, ймовірно, вже не буде.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима здивувала українців аномальною температурою. За винятком кількох морозних днів і невеликого снігу, стовпчик термометра постійно показує плюсову температуру.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда вважає, що 2020 рік буде таким же спекотним, як і попередній.

Згідно з прогнозами експертів, кліматична весна настане в Україні вже в лютому. Нас чекає тепла і м'яка погода. Правда, в самому кінці зими морози все ж можуть надолужити згаяне.

Нагадаємо, що синоптики попередили про різку зміну погоди, такого не було давно.

А Politeka писала, що аномальна зима доб'є українців: синоптики дали невтішний прогноз.

Також Politeka повідомляла, що над Україною нависла потужний антициклон.