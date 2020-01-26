У столичному аеропорту Борисполі вже перевіряють пасажирів, що прилетіли з Китаю

Відповідні кадри з'явилися в телеграм-каналі «Україна рараз », пише Рoliteka.net

Зокрема, фахівці санітарно-карантинного підрозділу перевіряють температуру пасажирам рейсу Санья - Бориспіль.

Головним їх завданням є не допустити проникнення вірусу на територію країни.

При цьому наголошується, що у разі, якщо у людини є зовнішні ознаки захворювання на ГРВІ, прикордонники будуть радити їм звернутися до лікарів. В особливих випадках таких пацієнтів будуть терміново надсилати до фахівців. Спеціальний огляд проводитимуть і для тварин, які ввозяться в Україну.

Раніше ми повідомляли про те, що новий смертельний вірус косить без розбору, жертв все більше, а ситуація на кордоні України загострюється з кожним днем.

Українські прикордонники вже проінформовані про нове коронавирусе з Китаю. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

При цьому наголошується, що це ніяк не вплине на перетин кордону.

Також з'явилася інформація про те, що коронавірус може атакувати країни Європи через посилки, які мільйони людей замовляють з майданчика AliExpress.

За словами вірусолога Михайла Щелканова, смертельний коронавірус nCoV може мутувати і стати більш стійким до інших погодних умов, що дозволить йому виживати при транспортуванні.

Пізніше стало відомо, що коронавірус в буквальному сенсі оточив Україну. Людей з підозрою на це захворювання екстрено госпіталізували в Мінську та Санкт-Петербурзі.

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