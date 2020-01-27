З'явилися моторошні подробиці подвійного вбивства в Києві

Як передає Politeka.net, батьки загиблих дівчат прийшли на ефір ток-шоу "Стосується кожного", де і озвучили деталі злочину.

За їх словами, юна Марія Каминіна вела особистий щоденник, в якому писала моторошні розповіді і згадала власну смерть і свою подругу 16-річну Єву Лисенко.

"У той день, коли я вибрала все неправильно, моє життя обірвалася, ніби зависла у часі, я жила кілька років поза її. Як це сталося? Якщо когось це цікавить, то я переповім в подробицях моє вбивство", - написала дівчина у своєму щоденнику.

Потім Марія детально описує свою смерть і реакцію на трагедію своєї подруги Єви.

"Все сталося швидко, практично за хвилину. Я, вже, ні на що не реагуючи, лежала в міцних обіймах "вбивці". Оскільки я не могла зрушити з місця, мені прийшло в голову дотягнутися до них рукою, хоч доторкнутися в останній раз. "Вона мертва", - я почула це з вуст Єви, вона обурено дивилася на Сергія, заплакала, а потім обняла", - емоційно писала Марія в своєму особистому щоденнику.

Експерти стверджують, що записи в щоденниках говорять про те, що Марія була знайома з душогубами і без всяких проблем потрапила в їх квартиру.

"Коли ми приїхали на ідентифікацію тіла, побачили жахливу картину. Вся голова і обличчя дочки були в крові. Ліве око підбите. Я Марічку впізнала одразу. [...] Тіло побите, поколоте. В районі серця наскрізна рана. Нам сказали, що її порізали ножем. Коли ми дитину привезли додому, то побачили, що шкіра на обличчі і щоках у неї просто зрізана тонким шаром. На ногах і руках теж зрізана шкіра. Рани - як моя долоня. Під оком ножем знизу вгору підрізали шкіру", - згадує в ефірі вбита горем мати Оксана Цимбалюк.

Жінка також стверджує, що з її донькою розправилися справжні душогуби, оскільки деякі рани нагадували за формою хрест - їх було близько 50.

"На шиї вирізаний величезний фрагмент шкіри з м'ясом. Рана настільки глибока, що визирав шийний хребець. Ноги були чорними. У нас підозра, що, крім того, що дитину жорстоко вбили, її зґвалтували. Одна рука доньки була вивернута в лікті абсолютно неприродним шляхом ", - розповідає вона зі сльозами на очі.

Своїми переживаннями в ефірі поділився і батько Марії. За його словами, таке звірство не показують навіть у фільмах жахів.

За словами матері вбитої 16-річної Єви Лисенко, вона змогла впізнати свою дочку в морзі, але над її подругою Марією злочинці познущалися з особливою жорстокістю.

"Я тільки хочу знати, за що поплатилися ці діти. Я бігала, шукала Єву. Я ще 2 січня прокинулася вночі в холодному поту. Я відчувала, що сталося щось жахливе. Про що, власне, нам повідомили в поліції. Коли побачила тіло дочки в морзі, її обличчя було сильно побито, тому я її впізнала. Спочатку мені показали тіло Маші. Я б її не впізнала ", - заплакала жінка в ефірі, згадуючи нещасливий день.

"Нас з чоловіком спіткало велике горе. Нашу єдину доньку вбили по-звірячому. Перед тим її ще катували. Ми хочемо знати, хто це зробив, за що і чому її знайшли в тій проклятій квартирі в шафі. Я жила в селі, а Марічка в Києві. Ми не бачилися з нею певний проміжок часу. Вона постійно була на роботі, і не могла приїхати. Ми спілкувалися по телефону. У Маші було багато різних інтересів, вона грала на піаніно, любила музику. Для нас Марічка була кращою. Без неї життя втратило всякий сенс, в душі повна порожнеча. Нас немає", - резюмувала Оксана Цимбалюк.

Раніше ми розповідали про те, що мешканка Києва виявила трупи двох дівчат у своїй квартирі, яку вона здавала подобово.

Трагедія сталась у Подільському районі Києва. Відомо, що 31 грудня орендували квартиру хлопець з дівчиною, і вони повинні були її здати 4 січня.

Але коли господиня зайшла в квартиру, на балконі вона побачила два трупи, що лежать один на одному. Загиблими виявилися Маша Каминіна і Єва Лисенко, яких раніше оголосили в розшук.

Їхні тіла були пов'язані і всі порізані гострим предметом. На вбитих нарахували десятки ножових поранень.

Нагадаємо, вбивство дівчат у Києві: тіла знайшли на балконі, деталі розправи і фото підозрюваних.

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