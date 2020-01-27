Легенда кіно і театру завжди був на боці України

Легендарний радянський і російський актор Олег Басилашвілі озвучив свою причину війни на Донбасі і проблеми Криму

Артист упевнений, що все трапилося «через загальне нагнітання ненависті». Про це він заявив в інтерв'ю одному з росЗМЫ, передає Politeka. До речі, з початку збройного конфлікту на сході нашої держави Басилашвілі активно підтримував Україну, засуджуючи дії Путіна після його анексії Криму, а також закликав сепаратистів скласти зброю.

За його словами, він вірив, що ХХІ століття принесе можливість вирішувати багато питань моральним шляхом.

«Я сподівався, люди зрозуміють, що вбивати один одного — це злочин, навіть на війні. Що не можна палити напалмом, кидати бомби, відривати руки і ноги. Що це звірство. Я дивлюся — ось вже Європа, яка об'єдналася в одну загальну конфедеративну державу, підійшла до такого розуміння ближче», – підкреслив він.

При цьому Басилашвілі називає Росію «молодою державою», яка почала розвиватися значно пізніше, ніж європейські країни.

«Але, мабуть, ми теж повинні слідувати в руслі моральності, а не гуркотіння зброєю і залякування всіх і вся. Мені соромно, що наша країна зараз стоїть в одному списку з Іраном і Північною Кореєю», – цитує видання слова актора.

Люди, які закликають народи до війни, впевнений Басилашвілі, повинні довічно відправлятися у в'язницю або під розстріл, а мерзотники, котрі мусолять тему протистояння, заслуговують відправки в смертельний бій на передову.

Відзначимо, що російські актори, які підтримують Україну в цій війні, вже не раз ставали вигнанцями, і на них спускали всіх собак. Яскравий тому приклад – Лія Ахеджакова. Так, після інтерв'ю народної артистки Росії виданню «Собеседник», в якому вона заявила, що Крим належить Україні, актриса стала для співгромадян ворогом №1.

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