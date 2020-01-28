Епідемія смертельного коронавіруса 2019-nCoV дуже швидко набирає обертів

Про це інформує Національна комісія охорони здоров'я Китаю, передає агентство Сіньхуа.

Згідно з даними на ранок 28 січня, жертвами коронавіруса 2019-nCoV вже стали 106 осіб.

Тільки за добу в Піднебесній померли 26 осіб, з них - 24 в провінції Хебей, один в столиці, ще один - в провінції Хайнань, яка користується попитом серед туристів.

Більш того, фахівці зафіксували 4515 випадків зараження коронавірусом в 30 китайських регіонах.

Під наглядом медиків досі залишаються 44132 людини, які встигли хоч якось контактувати з хворими. Ще 914 осіб, які спілкувалися з хворими, що були виписані з медичних установ.

За інформацією росЗМІ, коронавірус продовжує поширюватися по країнах Азії. Тільки в Таїланді за один день було зареєстровано шість нових випадків захворювання nCoV. Тепер у країні офіційно 14 хворих.

Також перший заражений коронавірусом з'явився в Німеччині, про що вже офіційно повідомили місцеві ЗМІ.

Раніше ми розповідали про те, що коронавірус дістався до популярного серед українців курорту. Повідомляється, що в Хайнані був зафіксований перший випадок смерті від нового типу коронавіруса: померла 80-річна жінка, яка прибула з Уханя.

Також на острові Хайнань, куди часто приїжджають туристи з України, вже зафіксували 31 випадок інфікування. Відзначається, що чотири людини знаходяться у важкому стані.

Також не варто забувати, що смертельний коронавірус оточив Україну з декількох сторін. У Білорусі та Санкт-Петербурзі медики госпіталізували людей з підозрою на зараження nCoV.

Через загрозу епідемії коронавіруса в Україні Володимир Зеленський скликав термінову нараду, на якій також були присутні керівництво МОЗ.

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