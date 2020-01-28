Новий рік приготував багато нововведень для українців. Більшість з них будуть стосуватися оформлення документів.

У 2020 році уряд планує почати оцифровувати паспорта. Свій головний документ та ідентифікаційний номер можна буде додати в мобільний додаток «Дія». Нові паспорти будуть видавати вже без прописки та інформації про дітей і сімейний стан. Цікаво, що цієї інформації не буде на чіпі карти, тому що вона швидко змінюється.

Щоб влада мала інформацію про місце реєстрації українців, буде створений електронний сервіс, в якому будуть відображатися ці дані. Правда, для нововведень необхідно буде прийняти відповідні законопроекти. Доступ до електронної бази будуть мати всі органи, а дозвіл на доступ до конкретної інформації буде давати громадянин, приклавши свою картку до пристрою.

Відзначимо, що поки в Україні не готові повністю скасовувати інститут реєстрації, але дітей до 14 років дозволять реєструвати в електронній формі.

Нагадаємо, що з 1 березня для виїзду в Росію буде необхідний закордонний паспорт.

Водійські права українців у 2020 році продовжать переводити в електронний вигляд. Додаток «Дія», який використовують для цього, вдало пройшов тестування. Доступним для всіх він стане вже з 30 січня. Щоб перевести права в електронний вигляд необхідно завантажити додаток і пройти електронну ідентифікацію.

Додамо, що в 2020 році в Україні будуть по-новому реєструвати новонароджених. Новоспеченим батькам більше не доведеться збирати десятки документів, все буде оформлятися за допомогою послуги еМалятко. Батькам необхідно буде лише подати електронну заяву в пологовому будинку.

ЕМалятко буде об'єднувати відразу вісім сервісів. Можна буде відразу зареєструвати дитину, її місце проживання, оформити допомогу, зареєструвати малюка в електронній системі охорони здоров'я та реєстрі фізичних осіб. Крім цього, батьки зможуть відразу оформити посвідчення багатодітної сім'ї, оформити заявку на визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі, а також визначити належність дитини до громадянства України.

Нагадаємо, що в Україні запрацює скасування по батькові: кого торкнуться нововведення.

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