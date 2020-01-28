Частина українців зможуть вийти на пенсію до 60 років.

Таке рішення ухвалив Конституційний суд України, скасувавши дію законопроекту № 213-VIII. Тепер українці, вік виходу на пенсію для яких пропонувалося поетапно підвищувати, зможуть вийти на пенсію до досягнення 60 років. Тепер пільгові категорії українців зможуть вийти на пенсію в 45, 50 та 55 років.

Згідно з рішенням КСУ, на пенсію в "пільговому віці" зможуть вийти:

люди, які працюють на підземних роботах та при роботі з особливо шкідливими і важкими умовами праці;

люди, що працюють повний день на виробництві зі шкідливими і важкими умовами праці;

трактористи-машиністи, які працюють у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах;

друкарки будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин;

доярки, свинарки, жінки, які працюють на вирощуванні, збиранні та післязборочній обробці тютюну;

люди, які працювали в текстильному виробництві на верстатах і машинах;

багатодітні матері (п'ять і більше дітей), які працюють у сільськогосподарському виробництві;

водії міського пасажирського транспорту та великотоннажних автомобілів.

До речі, рішення КСУ не підлягає оскарженню. Суд прийняв таке рішення, оскільки закон № 213-VIII фактично обдурив українців, які погоджувалися працювати на шкідливому виробництві тільки заради раннього виходу на пенсію і різних пільг.

Зазначимо, що прохання з приводу цього питання в КСУ подала група депутатів із 49 осіб. Рішення Верховної Ради минулого скликання КСУ визнав неконституційним.

З 1 січня 2020 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1638 гривень. У 2020 році заплановано ще два підвищення мінімалки. Одне пройде влітку, а друге – до кінця року. Також буде проіндексована пенсія з урахуванням інфляції та зростання заробітних плат.

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