Частина українців зможуть вийти на пенсію до 60 років.
Таке рішення ухвалив Конституційний суд України, скасувавши дію законопроекту № 213-VIII. Тепер українці, вік виходу на пенсію для яких пропонувалося поетапно підвищувати, зможуть вийти на пенсію до досягнення 60 років. Тепер пільгові категорії українців зможуть вийти на пенсію в 45, 50 та 55 років.
Згідно з рішенням КСУ, на пенсію в "пільговому віці" зможуть вийти:
- люди, які працюють на підземних роботах та при роботі з особливо шкідливими і важкими умовами праці;
- люди, що працюють повний день на виробництві зі шкідливими і важкими умовами праці;
- трактористи-машиністи, які працюють у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах;
- друкарки будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин;
- доярки, свинарки, жінки, які працюють на вирощуванні, збиранні та післязборочній обробці тютюну;
- люди, які працювали в текстильному виробництві на верстатах і машинах;
- багатодітні матері (п'ять і більше дітей), які працюють у сільськогосподарському виробництві;
- водії міського пасажирського транспорту та великотоннажних автомобілів.
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До речі, рішення КСУ не підлягає оскарженню. Суд прийняв таке рішення, оскільки закон № 213-VIII фактично обдурив українців, які погоджувалися працювати на шкідливому виробництві тільки заради раннього виходу на пенсію і різних пільг.
Зазначимо, що прохання з приводу цього питання в КСУ подала група депутатів із 49 осіб. Рішення Верховної Ради минулого скликання КСУ визнав неконституційним.
З 1 січня 2020 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1638 гривень. У 2020 році заплановано ще два підвищення мінімалки. Одне пройде влітку, а друге – до кінця року. Також буде проіндексована пенсія з урахуванням інфляції та зростання заробітних плат.
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