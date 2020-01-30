Погода в Україні 30 січня продовжить випробовувати громадян на міцність, частину країни накриє природний катаклізм

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, в більшості областей очікується дощова погода з мокрим снігом. Вночі сніжитиме буде в Чернігівській і Сумській областях. Без опадів залишаться частина південних і східних областей України.

Середня температура буде в межах 0-5 градусів тепла. У південних регіонах аж до 9 градусів. Вночі ж різко похолодає до -2-3 нижче нуля.

У Карпатах невеликий сніг та мороз до -7 за Цельсієм.

У Києві та області синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. Вітер буде в межах 7-12 м/з, однак місцями пориви посиляться до 18 м/с. Стовпчик термометра покаже 1-3 тепла вдень і близько 0 градусів вночі.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погана погода протримається в Україні недовго і після нетривалого похолодання знову наступить відлига. Багато синоптики прогнозують, що в цьому році справжньої зими українці не побачать. Максимум, на що ми можемо сподіватися, це мокрий сніг і невеликий мороз.

Зазначимо, що зима 2019-2020 років вже отримала статус аномальної, адже вперше за дуже довгий час в Україні не було тривалої кліматичної зими з морозами і снігопадами. Це пов'язують з глобальним потеплінням, яке впливає на клімат на всій планеті.

Нагадаємо, що аномальна зима паде без попередження та доб'є українців: «Може бути небезпечно..».

А Politeka писала, що погода готує різкий поворот, дощі та мокрий сніг розірвуть Україну.

Також Politeka повідомляла, що з озерами на Одещині сталася катастрофа, страхітливі кадри: "зникли з лиця землі".