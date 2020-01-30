Зима розійшлася не на жарт

Шторм накриє Україну в четвер, 30 січня

Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила, що штормове попередження оголошено по всій країні.

Очікуються хуртовини та сильні опади (дощ з мокрим снігом). У більшості областей пориви вітру досягнуть 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

У зв'язку з різко ухудшившимися погодними умовами можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Зокрема, в Карпатах можливе припинення руху транспорту на дорогах. Там оголошено II рівень небезпеки.

У Чернігівській і Сумській областях значний мокрий сніг, хуртовини - І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики прогнозують, що в п'ятницю, 31 січня, погода не покращиться. Приріст снігового покриву 20-30 см У західних, північних, Полтавській і Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 див.

По Києву і Київської області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомили, що вранці 30 січня у північних, центральних та західних областях спостерігається сніг, де випало до 7 див. (Полтавська область). У Житомирській, Рівненській, Луганській і Херсонській місцями дощ при плюсовій температурі. Середня температура повітря -1+6.

На перевалах Ивашквский, Орявский, Ужоцький, Яблунецький, Вишківський йде невеликий сніг, де випало до 2-4 див., на інших перевалах без опадів. Стан покриття мокре, на Вишковском та Торунському перевалах засніжене.

Зазначимо, зима 2019-2020 років вже отримала статус аномальної, адже вперше за дуже довгий час в Україні не було тривалого періоду з мінусовою температурою і снігопадами. Причиною ситуації називають глобальне потепління, яке, як відомо, впливає на клімат всієї планети.

Нагадаємо, що аномальна зима доб'є українців: «Може бути небезпечно..».

А Politeka писала, що погода готує різкий поворот, дощі та мокрий сніг розірвуть Україну.

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