Лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми, дефіциту опадів теж не буде

Про це в Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич, передає Politeka.net

"Як показують розрахунки різних чисельних моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), останній місяць календарної зими продовжить тенденцію січня із збереженням активного західного/південно-західного перенесення і переважання атлантичних і середземноморських повітряних мас", написав експерт.

Головним наслідком цих процесів експерт називає те, що практично по всій Європі очікуються аномалії температури повітря зі знаком плюс.

В Україні відхилення від температурної норми може досягти +5 °С, а в багатьох регіонах лютий може пройти з позитивною середньомісячною температурою (особливо на півдні і заході країни).

При цьому кількість опадів може виявитися місцями на 10-30% вище норми за рахунок переважання поле зниженого тиску.

"Є ймовірність епізодичних вторгнень холоду з півночі, проте їх інтенсивність і тривалість не зможуть суттєво вплинути на загальну картину. Сталого снігового покриву не очікується, - вважає Кибальчич.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань розповів, яку весну слід чекати українцям. За його інформацією, расслабившимся після теплої зими жителям країни доведеться в березні несолодко. На кінець лютого-початок березня Горбань пророкує морози і сніг. Квітень буде сирим і холодним, а ось травень несподівано здивує. У цьому місяці, за словами Горбаня, Україну накриє сильна посуха, а люди будуть знемагати від спеки.

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