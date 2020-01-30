Українців попередили про наближення піку епідемії грипу

З початку епідеміологічного сезону захворіло близько 2,5 мільйона чоловік. При цьому 13 випадків закінчилися летально, серед загиблих є дитина.

Медики попереджають, що це ще не кінець, пік розпалу варто очікувати в найближчий тиждень.

На карантин у Києві закрили вже три навчальних заклади, ще в 20 процес навчання обмежили частково.

За даними медиків, на середньому епідемічному рівні все ще тримаються Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області. Хоча і там фіксують підвищений попит на противірусні препарати, а також тести на грип.

Лікарі закликають не займатися самолікуванням, тим більше якщо вірус підхопив дитина. Важливо розуміти, що при лікуванні малюків не можна використовувати ті ж препарати, що і для дорослих. Навіть краплі для носа можуть серйозно нашкодити дитині. Можливі такі побічні ефекти як судоми, втрата свідомості та отруєння.

Наголошується, що українці стали частіше купувати маски для обличчя. При цьому фахівці підкреслюють, що надягати їх радять хворим, щоб вони не поширювали інфекцію. А ось здорових такий засіб не зможе захистити від вірусу, оскільки з обох сторін маски є простір, куди може потрапити вірус. А якщо все ж використовувати маску як засіб захисту від вірусу грипу, то її треба міняти на нову кожні дві години.

Також лікарі спростовують можливість уберегти себе від грипу, приймаючи вітаміни. Щоб не захворіти на грип радять робити вакцинацію і пам'ятати про особисту гігієну і правильному харчуванні.

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