через епідемію смертельної коронавіруса в Китаї продавці, які торгують товарами виробників з КНР та інших країн на глобальної віртуальної майданчику AliExpress, зупинили доставку товару
зокрема, повідомлення про відміну посилок почали отримувати кияни, повідомляють "Вести.иа".
"Дорогі друзі! З-за епідемії товар не може бути доставлений. Будь ласка, відмініть ваше замовлення. Ми повернемо кошти як можна швидше", - пишуть продавці товарів.
Зазначається, що за перші 10 місяців 2019 року в Україну поштою доставили більше 20 мільйонів відправлень з Китаю. Основну їх частину складають саме товари, придбані на AliExpress. Українці часто замовляють товари з Китаю безпосередньо з-за їх низької ціни.
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Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення «Укрпошти», в якому українців закликали не боятися поширення коронавіруса через посилки.
В повідомленні підприємства зазначили, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі і переміщення товарів через кордони.
Цьому передувала поява в мережі інформації про те, що всі посилки з Китаю нібито будуть спалювати.
Додамо, що станом на початок доби 30 січня кількість випадків зараження коронавірусом 2019-nCoV в Китаї зросла до 7 771.
Загальне число випадків у світі зросла майже до 8 000 - і наблизилося до загального числа інфекцій у всьому світі під час спалаху Sars у 2002-03 роках.
Збільшилася і кількість загиблих від коронавіруса. Станом на ранок четверга епідемія забрала життя вже 170 осіб. За день число загиблих зросло на 38 осіб, всі вони з Китаю.
Нагадаємо, в Одесі вводяться екстрені заходи за коронавіруса, названі головні зони ризику, на 7 кілометрі переполох.
Як повідомляла Politeka, Комаров повернувся з Китаю і вразив заявою про коронавирусе: "Більшість померлих...".
Також Politeka писала, що епідемія коронавіруса вийшла з-під контролю, десятки жертв щоденно: тривожне звернення медиків.