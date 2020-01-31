Епідемія коронавіруса 2019-nCoV продовжує забирати життя людей

Як передає Politeka.net, свіжі дані надав Держкомітет з питань охорони здоров'я КНР.

Повідомляється, що за минулий день від смертельного коронавіруса померли ще 43 людини.

Таким чином, число жертв епідемії 2019-nCoV зросло до 213 чоловік. Крім цього, кількість тих, що заразилися при цьому зросла на 1982 людини - до 9692.

У Держкомітеті підкреслюють, що епідемія коронавіруса побила рекорд минулого спалаху атипової пневмонії, яку фіксували 17 років тому.

Уряд Піднебесної вирішив чартерними рейсами повернути жителів провінції Хубей, яка вважається епіцентром коронавіруса, в Ухань.

"З урахуванням того, що жителі провінції Хубей, особливо жителі Уханя, останнім часом зіткнулися з реальними труднощами за кордоном, уряд Китаю прийняв рішення якомога швидше направити чартерні рейси і доставити їх відразу в Ухань", – йдеться у заяві МЗС Китаю.

Наголошується, що в Ухань, з якого і почалася епідемія коронавіруса, вже повернулися туристи з Осаки, Сінгапуру, Таїланду.

Раніше ми розповідали про те, що ВООЗ визнала коронавірус проблемою світового масштабу. Відповідне рішення було прийнято під час екстреного засідання.

«Головна причина оголошення надзвичайного стану – не те, що відбувається в Китаї, а те, що відбувається в інших країнах. Наша головна турбота – що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я», - йдеться в заяві відомства.

Крім того, у ВООЗ запропонували тимчасову назву вірусу - гостре респіраторне захворювання 2019-nCoV і оголосили НС світового масштабу. Для більш ефективної боротьби, чиновники запропонували ділитися тільки перевіреною інформацією.

Крім Китаю, фахівці активно реєструють нові випадки зараження коронавірусом в Азії, Європі та Сполучених Штатах.

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