Поширення смертоносного коронавируса викликало паніку в Україні - в аптеках почали змітати антивірусні препарати і медичні маски, а в Мережі їх продають вже з націнкою в 15 разів

При цьому варто зазначити, що в Україні було чотири випадки підозри на зараження вірусом 2019-nCoV, однак вони не підтвердилися. Як повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦОЗ) України Ігор Кузин, у хворих були виявлені віруси грипу А або В, передають "Вести.иа".

В кінці цього тижня або на початку наступного в Україну мають прийти тести для діагностики китайської коронавіруса, які дозволять провести дослідження до 120 чоловік.

Тим не менш українці уже панікують і скуповують маски і термометри.

Наголошується, що тільки за останній тиждень і тільки в одного великого українського оптовика купили 1,5 млн медичних масок, що дорівнює річному обсягу продажу медичних масок у нашій країні. «Повторюється істерія часів пташиного грипу», — констатують працівники галузі.

При этомцены на маски сильно підскочили. Якщо ще до Нового року одну маску можна було придбати за 1 грн, то зараз як мінімум за 2,2 грн. Частіше одна штука продається за 5–7 грн, а упаковки з 50 штук — за 50–160 грн. В Мережі на сайтах оголошень одну штуку продають за 15, а то й 35 грн, дописавши що вона "від коронавіруса". До речі, від нього ж раніше продавали і вакцину (але адміністрація сайту зняла це оголошення), а зараз ліки за 50 грн, яке є природним антибіотиком.

Якщо люди не заспокояться, то через кілька тижнів маски дійсно вже можна і не знайти. Більше того, як виявилося, узбецький завод по виробництву цих одноразових медичних виробів повністю працює на Китай.

Фармацевти також розповідають, що в аптеках зріс попит і на антивірусні препарати, які купують про запас.

При цьому медики закликають не займатися самолікуванням, і підкреслюють, що рішення про застосування препаратів повинен приймати лікар.

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву.

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