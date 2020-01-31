Спецслужби Російської Федерації мають намір провести дестабілізацію в Україні

Таке повідомлення надійшло з боку головного управління Служби безпеки України в АР Крим. Дестабілізація буде спрямована на Херсонську область. Про це повідомило видання Крим.Реалії.

Як стало відомо, мова йде про порушення соціально-політичної ситуації в тих районах області, які ближче всього знаходяться до адміністративної межі з окупованим Кримом.

Виявилося, що спецслужби Росії раніше намагалися провести компрометацію працівників органів влади, а також місцевого самоврядування.

До всього іншого, російські ЗМІ почали проводити інформкомпанію після відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримським півостровом. Вони у відкриту починають закликати до відвідування анексованого Криму з Керченського мосту, чудово усвідомлюючи, що це порушення законодавства України.

В СБУ також повідомили, що Кремль здійснює роботу по маніпуляції суспільною свідомістю в Херсонській області, щоб спровокувати в цій місцевості масові заворушення.

Також раніше повідомлялося, що в Криму почалася нова катастрофа, до якої призвели окупанти Володимира Путіна.

Прихильник анексії півострова і затятий шанувальник Олександр Гірський забив тривогу на своїй сторінці в Facebook. Виявилося, що окупанти почали знищувати природний заповідник – гору Клементьєва.

На гору загнали будівельну техніку, і буквально рівняють все навколо з землею.

Нагадаємо, окупанти влаштували "вилов" кримчан, місцеві жителі безсилі.

Як повідомляла Politeka, запуск "мосту Путіна" обернувся провалом, розкрито головні наслідки.

Також Politeka писала, що росіяни масово їдуть і віддають свої квартири в Криму задарма, кадри "розкоші".