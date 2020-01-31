Історія з покинутими малолітніми дітьми в аеропорту Шереметьєво отримала продовження

Рідний батько кинув двох малолітніх дітей в аеропорту. Інцидент стався, 26 січня, в московському аеропорту Шереметьєво, куди чоловік прилетів з синами 5 і 7 років з Хабаровська.

У хлопців знайшли записку, яку залишив їм батько. У ній чоловік вказав, що у нього немає коштів для того, щоб утримувати дітей, і тому він їх залишає. Незабаром поліція знайша батька і мати дітей. Російські ЗМІ з'ясували, що їх мати, мешканка Комсомольська-на-Амурі, навіть не вважала синів рідними.

Як виявилося мати дітей Ольга не цікавилася долею хлопчиків з весни минулого року. Причиною такої жорстоко поведінки стала особисте життя жінки, яке знову налагодилося.

Зараз вона вагітна від нового коханця, якому навіть не зважилась сказати про те, що у неї вже є діти. Дійшло до того, що вона називала хлопчиків не рідними, а прийомними дітьми.

Через стрес після допитів стан Ольги Пушкарьової погіршився, і її відправили до лікарні із-за ризику передчасних пологів.

Що ж стосується малюків, то нещодавно хлопчиків виписали з лікарні і перевели в соціально-реабілітаційний центр, що знаходиться в Підмосков'ї. Там з ними проводять бесіди психологи і педагоги.

Лікарі оцінюють стан дітей як задовільний. Їх батька, 41-річного Віктора Гаврилова випустили під підписку про невиїзд. Чоловіка звинувачують за статтею 125 КК РФ «Залишення в небезпеці. Вона передбачає один рік позбавлення волі. Дітей йому віддати не зможуть.

Соціальні служби прийняли рішення, що діти будуть передані бабусі.