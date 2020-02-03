Виведення біткоїна та іншої кріптовалюти буває вкрай небезпечним через величезну кількість шахраїв. Так, надійні сервіси по обміну електронних грошей знайти вкрай складно, особливо якщо враховувати такі фактори, як швидкість транзакції, розмір комісії, якість обслуговування.

Обмін криптовалют вже давно став буденністю. Якщо раніше треба було неабияк постаратися, щоб перевести біткоїни в гривні, долари, рублі і іншу валюту, то зараз процес не займає багато часу і особливих зусиль. Але, незважаючи на всю простоту, число шахраїв і ненадійних сервісів зросла в багато разів. Які обмінники криптовалют надійніші, де можна здійснювати транзакції з мінімальними комісіями, хто пропонує найбільш вигідний курс, розглянемо далі.

Топ кращих біткоїн-обмінників

Починає цей список міжнародний сервіс «60cek.com», який є найбільш популярним і затребуваним на українському і російському ринку. Він функціонує в напівавтоматичному режимі, тобто заявки обробляються працівниками вручну, через що угода триває 5-15 хвилин. Цей сервіс дуже хвалять за надійність.

Мінімальна сума для обміну bitcoin складає $60. Щоб здійснити обмін потрібен номер особистого гаманця, email і паспортні дані. Для виведення коштів необхідно:

надати всю вищезазначену інформацію;

підтвердити платіж;

відсканувати QR-код;

і клікнути на «Я сплатив».

Другий за популярністю — «24PayBank», тут навіть проходити реєстрацію немає необхідності. Цей майданчик найвигідніший для клієнтів, бо низькі комісії поєднуються з привабливим курсом. Угода також обробляється операторами вручну і займає в середньому 10 хвилин.

«Ychanger.net» — один з найшвидших обмінників. Він обробляє заявку протягом 2 хвилин, незалежно від того, скільки коштує біткоїн на даний момент, яка кількість людей складає угоди, яку валюту потрібно отримати (в доларах, гривнях, рублях і т.д.). Даний сервіс працює не тільки в Україні, але і Білорусі, РФ.

Щоб провести операцію на Ychanger.net достатньо надати програмі інформацію про гаманець, електронну пошту, а також номер гаманця одержувача. Щоб обміняти крипто-гроші і відправити їх на картку банку, потрібні паспортні дані.

Інструкція проста:

вибираємо валюту для обміну;

вводимо електронний гаманець або номер картки, куди підуть кошти;

чекаємо підтвердження операції;

клікаємо на «Я згоден».

Для тих, хто вибирає тільки повністю автоматичні сервіси, де зведено до мінімуму людський фактор, був придуманий «BaksMan». Тут варто відзначити дуже гарний дизайн і простий функціонал, потужний сервер з приємною швидкодією, і непогану надійність. Цей майданчик особливо підходять тим, хто вміє «грати» на стрибках курсу bitcoin.

Обмінник «Kassa» відмінно підійде тим, кому потрібно поміняти зовсім небагато крипт. За допомогою цього сервісу можна перевести свій капітал на будь-яку банківську картку або гаманець. Транзакції проводяться миттєво.

Непоганим російським обмінником є Obmen-Bitcoin.ru. Ним можна скористатися на території України. Користувачі відзначають такі переваги сервісу:

вигідний курс;

значні резерви на обмін фінансів (запаси);

співпрацю з усіма електронними біржами та банками;

високу ступінь захисту всіх операцій;

повну анонімність і непогану робота служби підтримки.

«365cash.co» — якісний сервіс, який працює з фіатними грошима (будь-яка світова валюта, яка не є цифровою і визнана певною державою). Тут варто відзначити непогані програми лояльності для постійних клієнтів і вигідний курс.

«ProstoCash» відрізняється від інших подібних компаній більш прийнятною комісією. Всі транзакції контролюються оператором. Сервіс здатний обміняти будь криптовалюту і переслати гроші на банк і гаманець.

«Betatransfer» може похвалитися непоганою системою знижок і бонусів для клієнтів, а також хорошою службою підтримки. Всі заявки розглядаються фахівцями вручну, через що час операції становить від 5 до 30 хвилин.

«EXMO» — не просто обмінник, але також і біржа криптовалют. Тут варто підкреслити високу ступінь надійності, широкий вибір електронних гаманців, невелику комісію.

«Netex24» — ще один популярний обмінник, який працює навіть з «Приват24». Ресурс сервісу складає більше 2 мільйонів доларів. Обробляє компанія різні кріптовалюти: «Біткойн», Litecoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin та ін. «Нетекс24» цілодобовий, тобто купити фіатні гроші або поповнити свій гаманець («Вебмані», «Ківі» та ін.) можна навіть вночі.

Про онлайн обмінники біткоїна знає практично кожен, але про існування оффлайн версії знають далеко не всі. Працюють такі компанії з фіатними грошима і готові запропонувати готівку, переведення на карти банків, електронні гаманці, наприклад, Webmoney, QIWI та інші.

Перед вибором обмінника, варто ретельно вивчити всі доступні варіанти, порівняти всі за і проти, оцінити курс, подивитися на відсоток комісії. Не варто довіряти сервісам, в яких бувають часті збої чи траплялися випадки витоку інформації.

Что нужно и чего нельзя делать при обмене

За довгий час серед користувачів виробилися деякі правила, які дозволять уникнути неприємностей під час обміну біткоїна та інших електронних валют.

Враховуйте резерв коштів , бо він не завжди здатний покрити заявку. В цих випадках, як правило, транзакція залишається невиконаною, втрачається час і нерви.

, бо він не завжди здатний покрити заявку. В цих випадках, як правило, транзакція залишається невиконаною, втрачається час і нерви. Далеко не всі сервіси функціонують цілодобово, особливо це стосується напівавтоматичних, де фахівці опрацьовують усі заявки вручну. Якщо потрібно здійснити операцію вночі, перш ніж подавати заявку, потрібно переконатися, що компанія цілодобова .

. Варто ставити більше запитань . Це прояснить всі тонкощі і нюанси операції в конкретній конторі. Більш того, тільки так можна дійсно оцінити роботу сервісу ще до здійснення транзакції.

. Це прояснить всі тонкощі і нюанси операції в конкретній конторі. Більш того, тільки так можна дійсно оцінити роботу сервісу ще до здійснення транзакції. Ніколи не можна забувати про шахраїв , вони «роями нависають» над криптовалютою. Так, наткнутися на фальшивий сайт простіше простого. Завжди потрібно звертати увагу на адресу конкретного ресурсу, в ньому повинен бути прописаний SSL сертифікат, що відображається букової «s» — (http s ://...).

, вони «роями нависають» над криптовалютою. Так, наткнутися на фальшивий сайт простіше простого. Завжди потрібно звертати увагу на адресу конкретного ресурсу, в ньому повинен бути прописаний SSL сертифікат, що відображається букової «s» — (http ://...). Перевірка доменного імені також повинна входити в список обов'язкових дій перед відправкою заявки на грошову операцію. Дизайн відомого вам сайту може бути повністю скопійованим, але адреса завжди буде іншою (хоча й дуже схожою). Як правило, фейкові сайти змінюють всього одну літеру в назві оригінального сервісу, щоб заплутати відвідувачів.

також повинна входити в список обов'язкових дій перед відправкою заявки на грошову операцію. Дизайн відомого вам сайту може бути повністю скопійованим, але адреса завжди буде іншою (хоча й дуже схожою). Як правило, фейкові сайти змінюють всього одну літеру в назві оригінального сервісу, щоб заплутати відвідувачів. Враховуйте вік ресурсу. Чим довше він «на плаву», тим вищий ступінь довіри до нього. Це не означає, що в ньому вигідніше всього можна вивести біткоїн, але менше приводів для занепокоєння.

Розмір комісії потрібно обговорити кілька разів, бо в різних ситуаціях вона може мінятися (наприклад, на банківську карту відсоток вище). Щоб упевнитися в надійності компанії, можна спочатку обміняти невелику суму.

Для вибору майданчика по обміну біткоїна можна скористатися послугою BestChange (БестЧендж). Ця компанія моніторить діяльність усіх активних сервісів, збирає про них відгуки та інформацію, пропонує своїм користувачам рейтинг. Всі дані постійно оновлюються в режимі онлайн, відображаються актуальні новини. Тут можна побачити список шахраїв, а також зрозуміти, в який сервіс не варто звертатися.

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Відповіді найпоширеніші запитання (FAQ)

Де знайти цілодобові обмінники криптовалют? Більшість сервісів з представленого вище списку працюють і вдень, і вночі. Дізнатися, чи функціонує компанія цілодобово можна в розділі «Про нас», такий є на кожному сайті.

Які банки криптовалют існують? Гаманці онлайн, на гаджетах, на знімних носіях та в картках, а також існують паперові носії.

На які валюти можна поміняти біткоїн? Практично на будь-яку іншу валюту, в тому числі електронну.

Як уберегти свій комп'ютер і Інтернет-з'єднання від хакерських атак при здійсненні транзакцій? Краще всього купити надійний антивірус, який буде блокувати будь-які спроби хакерів отримати ваші кошти. Деяка криптовалюта, особливо біткоїн, надзвичайно високо цінується, не варто економити на безпеці і недооцінювати шахраїв.

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