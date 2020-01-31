Перші дні лютого в Україні здивують ледь не квітневою температурою
Про те, яка погода чекає на українців на вихідних, в новому пості на своїй сторінці в Фейсбук розповіла синоптик Наталія Діденко, повідомляє Politeka.net. Вона підкреслила, що в найближчі дні температура буде незвично високою для зими, однак при цьому можливі опади.
Вона уточнила, що в суботу, 1 лютого, в більшості областей України температура підніметься до +5…+10 градусів, а в неділю – до +6…+13 градусів.
Однак, особливо радіти теплу не варто, адже у вихідні можливі опади у вигляді періодичних дощів, а також поривчастий західний вітер. При цьому в Сумській і Харківській областях можливий мокрий сніг, так як температура там трохи опуститься нижче середніх показників по країні.
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У Києві на вихідних також очікуються періодичні дощі з поривчастим вітром. 1 лютого в столиці температура підніметься до +6 градусів, а 2 лютого – до +8 градусів.
Синоптик порадила українцям на вихідних відмовитися від шуб, дублянок і пуховиків і вибрати більш легкий одяг, однак при цьому не забувати про опади та вітер.
«Корисно буде багато гуляти для свіжого кольору обличчя, купити тюльпани або гіацинт в горщику і не забути метеопатам таблетки від таких синоптичних кульбітів», - підсумувала свій прогноз синоптик.
Раніше ми писали про те, що лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми для цього місяця. Крім того, українцям варто приготуватися до рясних опадів.
Про це у себе в Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.
Він повідомив, що в лютому збережеться січнева тенденція з переважанням в Європі атлантичних і середземноморських повітряних мас. Для нашої країни це буде означати аномально високу для цієї пори року температуру.
Нагадаємо, погода зійшла з розуму, потужний шторм обрушиться на Україну.
Як повідомляла Politeka, Україну накриють атмосферні фронти: синоптик попередила про небезпеку, «лютий принесе…».
Також Politeka писала, що українців попередили про можливу погодну аномалію в лютому.