Артист «Квартал 95» Олександр Пікалов зізнався, що часто не хоче грати в мініатюрах, які йому пропонують

Як розповів комік в коментарі Знай.юа, він з легкістю висміює політиків, але не любить брати участь у пародіях на своїх друзів. Особливо, на телеведучого і мандрівника Дмитра Комарова.

«Я не люблю жартувати про друзів. Мені це дуже складно. Був проти пародій на Дімона, так. Політиків шарашу, хоча багатьох знав: тих, по яких проходили. Мені було забавно», - поділився актор.

За його словами, брати участь у пародії на Комарова він завжди погоджується зі скандалом. Хоча, в одній мініатюрі йому все ж довелося зіграти. Тоді в «Квартал 95» висміювали участь Дмитра Комарова в проекті «1+1» Танці з зірками. Як відомо, Комаров насилу справлявся з танцями, хоча танцював від усієї душі. У пародії Пікалов зіграв Дмитра Монатіка, який є журі на проекті.

На думку Пікалова, Дмитро Комаров дуже сміливий, тому що зважився на участь у цьому проекті. Зазначимо, що Пікалов і Комаров давні друзі, тому артисту удвічі було важче жартувати над ним. Пікалов зізнався, що дуже переживав через жарти над Комаровим.

«Багато хто ображав його. У нас люди мало радіють за інших людей, це факт, а тут ще, якщо є можливість кудись (ніж - ред.) засунути», - зазначив комік.

Як відомо, більшість жартів «Квартал 95» присвячені політикам, але іноді коміки роблять мініатюри про українських зірок шоу-бізнесу.

До речі, перед тим, як пародію на Комарова показали по телебаченню, кварталівці заздалегідь вибачилися перед телеведучим. Швидше за все, Комаров не образився на жарти, адже під час проекту над ним жартували багато хто.

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