На зміну опадам в Україну насувається потужний антициклон з Європи

Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталя Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, вихідні в Україні будуть на будь-які синоптичні смаки.

"Вночі ще затримається морозне повітря, мінімальна температура повітря становитиме -7-13 градусів, а на Сході й нижче. Дні трохи почнуть розділятися: у суботу ще холодно, максимально -2-5 градусів, на Заході близько нуля. У неділю почнеться потепління, уявіть! до 0+5 градусів. Лише 9-го лютого у східних областях та, що незвично, на Херсонщині, Миколаївщині й Запоріжжі буде вдень -2-5 градусів", - зазначила авторитетний синоптик.

Діденко також попередила, що потужний антициклон з заходу Європи спробує витіснити рештки опадів з України.

"...Переважатиме суха погода, лише в суботу у південній частині та на Донеччині випадатиме невеликий сніг. Не забувайте про слизькі дороги, травматологам й так роботи вистачає, хай краще поп`ють чайку.

Вітер вгомониться, стане невеликим, максимум помірним. Напрямок свій поміняє із північного на південно-західний. У Києві 8-9 лютого опади малоймовірні, натомість часом періодично світитиме зимове сонце. У нічні години ще морозно, -5-9 градусів, завтра вдень - відлига, а ось у неділю, 9-го лютого у Києві відчутно потепліє, очікується +3,+4 градуси!", - резюмувала Наталка Діденко у своєму традиційному прогнозі.

Раніше ми повідомляли про те, що морози і сніг розтерзають Україну. Такий прогноз на 7 лютого оприлюднив Укргідрометеоцентр.

Так, часткові дощі з мокрим снігом очікуються на заході. Без опадів залишаться Рівненська, Волинська область, Івано-Франківська та Житомирська. Вдень там очікується -4+4 градуси. Вночі похолодає до -8 морозу.

Південні, північні, східні і центральні регіони повністю засипит снігом. Стороною обійде тільки Одеську область. Вдень на цих територіях очікується -1-6 морозу, а вночі аж до -10 за Цельсієм.

Нагадаємо, що небезпечний циклон з мокрим снігом насувається на Україну: до чого бути готовим.

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