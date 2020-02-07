В Україні можуть підвищити пенсійний вік: в іншому випадку про зростання пенсій говорити не доводиться

Українці, м'яко кажучи, не в захваті від такої перспективи, передає Politeka.

За словами голови парламентського комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової, в України є два шляхи: виходити на пенсію раніше, але отримувати виплати у їх сьогоднішньому розмірі, або отримувати великі пенсії, але при цьому підвищити пенсійний вік.

Вона підкреслила, що такий крок неминучий.

«Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що в 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян. Всі інші отримуватимуть мінімальну пенсію», – пояснив Третьякова.

Натомість громадяни не на жарт розсердилися на плани депутатів, особливо після того, як парламентарій в питанні пенсійної реформи запропонувала орієнтуватися на Японію, де говорять про 72 роки.

«Якщо кожному, кому вже 60 років, дадуть роботу сторожа, тоді можна і підвищити», «Ідіоти, подивіться середню тривалість життя в Україні! Чи це такий план, щоб платили всі,а на пенсію одиниці», «Забезпечте роботою, адже після 50 років неможливо знайти роботу. Знизьте податки і контролюйте легальність робочих місць», «З робочого місця на кладовище», «Це знищення народу, люди не доживуть», «Браво! Один каже - скасувати виплати пенсій, а інша - підвищити пенсійний вік, щоб платити було вже нікому - не доживуть», – пишуть користувачі.

Раніше ми писали про те, що вже з 1 квітня на пенсію зможуть вийти ті жінки, які досягли віку 59,5 років. Наступне підвищення пенсійного віку очікується в 2021 році – жінки зможуть піти на заслужений відпочинок у 60 років.

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