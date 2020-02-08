Такої зими вже ніхто не чекав

Погода в Україні 8 лютого буде без опадів, але принесе справжні морози

Прогноз погоди на суботу представив Укргідрометцентр. Синоптики попереджають, що на Україну обрушаться справжні зимові морози, однак опадів на більшій частині країни не передбачається. Невеликий сніг може пройти тільки в Запорізькій і Донецькій областях, а також в Криму.

Температура повітря в суботу значно впаде. Так, в північних і центральних областях вночі прогнозується −10...−8 градусів, а вдень від -4 до -1.

На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від -10 до -6 градусів, а вдень повітря прогріється до -3…+2.

Найхолодніше буде на сході України, де вночі температура впаде до −16...−14 градусів, а вдень температура складе -8…-6 градусів.

На півдні також буде холодно: вночі очікується -12…-5 градусів, а вдень від -4 до -1.

У Києві 8 лютого буде сухо. Температура вночі становитиме -7…-9 градусів, а вдень – 0…-2.

Вітер в суботу буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с.

Раніше ми писали про те, що лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми, дефіциту опадів теж не буде.

Про це у себе в Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

"Як показують розрахунки різних чисельних моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), останній місяць календарної зими продовжить тенденцію січня із збереженням активного західного/південно-західного перенесення і переважання атлантичних і середземноморських повітряних мас", - написав експерт.

Головним наслідком цих процесів експерт називає те, що практично по всій Європі очікуються аномалії температури повітря зі знаком плюс.

В Україні відхилення від температурної норми може досягти +5 °С, а в багатьох регіонах лютий може пройти з позитивною середньомісячною температурою (особливо на півдні і заході країни).



Нагадаємо, лютий познущається над українцями, погода готує новий удар.

Як повідомляла Politeka, погодні гойдалки доб'ють Україну, антициклон вдарить з новою силою: "від -13 до відлиги..".

Також Politeka писала, що морози і сніг розтерзають Україну, погода вдарить з новою силою.