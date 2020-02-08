Зміни торкнуться громадян України віком від 14 до 16 років

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МінТОТ.

Повідомляється, що зміни офіційно вступлять в силу з завтрашнього дня, 9 лютого.

Тепер діти у віці від 14 до 16 років можуть самостійно перетинати КПВВ при наявності паспорта або ID-карти.

Крім цього, діти можуть перетнути КПВВ при наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон і наявності інформації про навчання у Єдиній державній електронній базі з питань освіти, в якій співробітники Держприкордонслужби будуть мати доступ.

Також полегшуються умови для перетинання цими громадянами України адмінкордону з окупованим Кримом. Для дітей до 16 років в'їзд в Крим (мова про тих, хто виїхав з півострова напередодні і зараз повертається) буде можливим у супроводі лише одного з батьків.

Варто відзначити, що до моменту, як набудуть чинності зміни, в'їзд в окупований російськими військами Крим відбувається виключно у супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.

Раніше ми розповідали про те, що Україна отримала безвізовий режим з 128 країн світу. Про це йдеться у світовому рейтингу Henley & Partners.

За підсумками 2019 року Україна опинилася на 43 місці серед 200 держав світу в рейтингу паспортів.

За останній рік Україна отримала безвізовий режим з Бахрейном і Саудівською Аравією. Однак, в 2019 році офіційний Київ втратив безвиз з африканськими Джібуті і Беніном.

Загальна кількість держав, які без візи (або ж з оформленням візи по прибуттю в аеропорту) можуть відвідувати українці, становить 128.

Перше місце в рейтингу продовжує займати Японія. Її громадяни за станом на початок 2020 року можуть без віз відвідати 191 країну.

Нагадаємо, в українців масово забирають паспорти прямо на вулиці, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, українці назавжди позбудуться від паперових паспортів: що зміниться і коли видадуть нові документи.

Також Politeka писала, що Україна отримала новий безвиз, тепер офіційно: кому пощастить насолодитися екзотикою.