Бізнесмен Ігор Коломойський відзначав Новий рік на курорті Буковель в Карпатах, де взяв участь в виставі "Лускунчик"

Як передає Politeka.net, про це розповів нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс в коментарі каналу "Прямий". (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Так, правда. Відпочивали, дивилися шикарний мюзикл, де грали безпосередньо учасники тієї компанії", – сказав нардеп.



За його словами, Ігор Коломойський був одним з учасників вистави.



"Він акуратно виходив, декламував певні речі. Було цікаво", – заявив депутат уточнив, що він не співав.



А ось яку роль виконав олігарх політик згадати не зміг.



"Там таке складна назва цього героя було... Він грав головного персонажа, тобто власника того будинку, так сказати, де це відбувалося", – резюмував нардеп.

Раніше прес-секретар президента України Юлія Мендель пожартувала про почуття ревнощів до Коломойського.

«У до нього якесь почуття ревнощів, тому що він перетворився в якогось spokesperson, речника неофіційного. Ну ось забирає у мене функції, розумієте? Намагається грати таку функцію», пожартувала дівчина.

Крім того вона зазначила, що Коломойський має нульовий вплив на прийняття рішень Зеленським, а в Офісі президента був один раз.