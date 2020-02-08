Бізнесмен Ігор Коломойський відзначав Новий рік на курорті Буковель в Карпатах, де взяв участь в виставі "Лускунчик"
Як передає Politeka.net, про це розповів нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс в коментарі каналу "Прямий". (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
"Так, правда. Відпочивали, дивилися шикарний мюзикл, де грали безпосередньо учасники тієї компанії", – сказав нардеп.
За його словами, Ігор Коломойський був одним з учасників вистави.
"Він акуратно виходив, декламував певні речі. Було цікаво", – заявив депутат уточнив, що він не співав.
А ось яку роль виконав олігарх політик згадати не зміг.
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"Там таке складна назва цього героя було... Він грав головного персонажа, тобто власника того будинку, так сказати, де це відбувалося", – резюмував нардеп.
Раніше прес-секретар президента України Юлія Мендель пожартувала про почуття ревнощів до Коломойського.
«У до нього якесь почуття ревнощів, тому що він перетворився в якогось spokesperson, речника неофіційного. Ну ось забирає у мене функції, розумієте? Намагається грати таку функцію», пожартувала дівчина.
Нагадаємо, розбрат Зеленського і Коломойського вийшов за рамки.
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