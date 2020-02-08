Росія військовим шляхом розширити окуповані території до кордонів Луганської та Донецької областей



Таким думкою в інтерв'ю Апострофу поділився російський політолог Андрій Піонтковський.



Він упевнений, що поступове посилення конфлікту на сході України справа рук Кремля, щоб просто натиснути на Київ. Фінальна ж мета протистояння – захоплення росіянами всієї України.

"Світу немає, українців продовжують вбивати. Кремль тисне, щоб Зеленський погодився на російське визначення світу. А це, як кажуть у Москві, приєднання України до ОРДЛО", - вважає він.

Крім того, політолог наголосив, що у РФ хочуть, щоб українські війська відійшли з лінії поділу – і відкрили двома армійським корпусам шлях в Україну.

"Адже в так званій "конституції ОРДЛО" в грудні вони вже позначили свою першу мета – розширення території ОРДЛО до кордонів Донецької і Луганської областей", – резюмував політолог.

Раніше, російський пропагандист, публіцист і ідеолог "русского мира" Сергій Кургінян заявив, що українці начебто не мають своєї ідентичності, а все з-за того, що відокремилися від "Великої російської імперії".

Пропагандист заявив, що, коли імперія розпалася на маленькі держави. То їм довелося придумувати свою ідентичність, якої у них нібито ніколи не було.

Раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що Донбас повернеться під український суверенітет виключно формально.

Експерт пояснив, що ці слова означають лише те, що Києву можуть дозволити називати Донбас Україною, можуть подарувати можливість розвісити державні прапори, але по факту це все не буде нашою країною, а перетвориться в російський анклав, який буде повністю антиукраїнським і кримінальним.







