Синоптики попереджають українців про сильних опадах і штормовому вітрі

У понеділок, 10 лютого, погода в Україні буде різною. На півночі та заході очікується сніг і дощ, а на сході і півдні мінлива хмарність. При цьому західні області постраждають від шквального вітру до 34 метрів в секунду, а решті Україні буде до 24 метрів в секунду. Рівень небезпеки помаранчевий і жовтий відповідно. Про це пише Politeka з посиланням на український Гідрометцентр.

Температура повітря очікується вночі від -1 градуси на заході до -17 градусів на сході України. Вдень температура буде від одного градуса морозу на півночі, до восьми градусів морозу на заході.

Раніше ми повідомляли, що потужна стихія залишила сільрада без даху над головою на Одещині.

Шквальний вітер зніс дах на будівлі сільради в одному з населених пунктів регіону.

Інцидент стався у середу, 5 лютого, у Новоселівці Подільського району.

На опублікованих кадрах видно, як сильний вітер зірвав покрівлю і розкидав її по землі.

На щастя, все обійшлося без жертв і постраждалих.

Повідомлялося, що в Одеській області через снігові замети припинена робота на українсько-молдовському кордоні.

Повідомляється, що в Болградському районі Одеської області у зв'язку зі сніговими заметами неможливо проїхати по дорозі, що веде до пунктів пропуску «Нові Трояни» і «Залізничне».

Крім того, у пункті пропуску «Тютюн» призупинено пропуск в зв'язку з аварією на ЛЕП – автотранспорт перенаправляється через пункт пропуску «Виноградівка».

Також відзначимо, що дорога між українським пунктом пропуску «Виноградівка» і молдавським «Вулканешти» має значний сніговий покрив.

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