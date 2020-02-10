Синоптики попереджають українців про сильних опадах і штормовому вітрі
У понеділок, 10 лютого, погода в Україні буде різною. На півночі та заході очікується сніг і дощ, а на сході і півдні мінлива хмарність. При цьому західні області постраждають від шквального вітру до 34 метрів в секунду, а решті Україні буде до 24 метрів в секунду. Рівень небезпеки помаранчевий і жовтий відповідно. Про це пише Politeka з посиланням на український Гідрометцентр.
Температура повітря очікується вночі від -1 градуси на заході до -17 градусів на сході України. Вдень температура буде від одного градуса морозу на півночі, до восьми градусів морозу на заході.
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Раніше ми повідомляли, що потужна стихія залишила сільрада без даху над головою на Одещині.
Шквальний вітер зніс дах на будівлі сільради в одному з населених пунктів регіону.
Інцидент стався у середу, 5 лютого, у Новоселівці Подільського району.
На опублікованих кадрах видно, як сильний вітер зірвав покрівлю і розкидав її по землі.
На щастя, все обійшлося без жертв і постраждалих.
Повідомлялося, що в Одеській області через снігові замети припинена робота на українсько-молдовському кордоні.
Повідомляється, що в Болградському районі Одеської області у зв'язку зі сніговими заметами неможливо проїхати по дорозі, що веде до пунктів пропуску «Нові Трояни» і «Залізничне».
Крім того, у пункті пропуску «Тютюн» призупинено пропуск в зв'язку з аварією на ЛЕП – автотранспорт перенаправляється через пункт пропуску «Виноградівка».
Також відзначимо, що дорога між українським пунктом пропуску «Виноградівка» і молдавським «Вулканешти» має значний сніговий покрив.
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