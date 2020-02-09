Десятого лютого в окремих регіонах України очікується до +8 градусів

Як відомо, сьогодні, у неділю, 9-го лютого було сухо. Вітер помірний, південно-західний. Температуру повітря найближчої ночі зима ще "перетягувала в свій табір", очікується -5 - -12 градусів, а на Сході, навіть частково на Запоріжжі й в більшості центральних областях, крім Вінниччини, -10 - -17 градусів. Але в Україну йде майже весняне потепління. Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію народного синоптика Наталки Діденко:

«У понеділок протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів підскочать до +1 - +8 градусів». Відомо, що лише у східній частині країни буде прохолодніше:

«Від 0 до 5 градусів морозу. А між іншим, найближча ніч на Сході, на Запоріжжі та на Дніпропетровщині ще буде -10 - -18 градусів».

Відомо і про потужний циклон на ім`я Sabine, що стане причиною штормового, подекуди ураганного, вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи. В Україні ж, десятого лютого також буде вітряно:

«Вітер розгуляється не просто до сильного, а навіть до дуже сильного, до 15-25 м/с, а на Заході та, особливо, у Карпатах до 30 м/с і навіть за 30 м/с». На сайті Гідрометцентру, до слова, попереджають ще й про небезпеку лавин:

«Атмосферний фронт із заходу принесе в наші західні області, на Вінниччину та в північну частину дощ та мокрий сніг. Опади більш ймовірні завтра вдень чи й надвечір понеділка. У Карпатах - значні опади», - повідомляє синоптик.

Що ж до погоди у столиці України у понеділок, 10 лютого, то очікується сильний вітер:

«Будьте обережними! Вже сьогодні позабирайте з відкритих балконів все, що легко може зірватися», - попередила синоптик. Окрім того відомо, що разом із штормовим південно-західним вітром в Україну прийде потепління:

«Вночі вже слабенький «мінус», а вдень у Києві до +5 градусів». Щодо опадів, то вранці буде сухо, вдень збільшення хмарності та вологості:

«Ввечері у столиці дощ та мокрий сніг».

Як відомо, на День бабака, 2 лютого, харківський народний синоптик — бабак Тимко зробив свій прогноз щодо приходу весни.

Опівдні бабака дістали з його будиночка. Заспаний звір не побачив власної тіні - день видався похмурим і з легкою хуртовиною.

Зазначимо, що прогноз бабак нашептав на вухо своїй берегині, старшому викладачеві біофакультета Надії Токарській.

Вона розповіла, що тварина спантеличена такою теплою зимою - в цьому році передбачення вперше проходить без снігу.

Нагадаємо, що аномальна зима прийде без попередження та доб'є українців: «Може бути небезпечно..».

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