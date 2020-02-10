Негода підготувала серйозний "сюрприз" українцям

Як передає Politeka.net, про це поінформувала прес-служба Укргідрометцентру.

Синоптики попереджають, що сьогодні, 10 лютого, різко погіршиться погода.

Очікуються сильні пориви вітру, мокрий сніг та хуртовини, тому експерти оголосили в деяких регіонах "помаранчевий" рівень небезпеки.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найбільше постраждають західні області України.

"10 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах значень мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий), в західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий)", – йдеться у повідомленні.

Температура повітря в західних областях досягне +8 градусів, в центрі буде до +5. Очікується сніг з дощем. Найхолодніше буде у східних регіонах України: вдень тут синоптики прогнозують до -3 градусів, а вночі – до 16 морозу.

На півдні України без опадів, вдень -7 градусів, а вночі – до -10. У столиці в понеділок вдень очікується +3..+5 градусів, а вночі до -5, пройде сніг.

Раніше ми розповідали про те, що погода зійшла з розуму. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, Україну атакують температурні гойдалки.

У понеділок протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів підскочать до +1 - +8 градусів. Відомо, що тільки в східній частині країни буде прохолодніше: від 0 до 5 градусів морозу.

Відомо і про потужний циклон Sabine, що стане причиною штормового, місцями ураганного вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи. В Україні ж, десятого лютого також буде вітряно: вітер розгуляється не просто до сильного, а навіть дуже сильного, до 15-25 м/с, а на Заході і, особливо, в Карпатах до 30 м/с і навіть при 30 м/с.

Нагадаємо, що аномальна зима паде без попередження та доб'є українців: «Може бути небезпечно..».

А ще Politeka писала про те, що найсильніший шторм насувається на Україну, зроблено термінову заяву: "Небезпека очікується...".

Також Politeka повідомляла про те, що з озерами на Одещині сталася катастрофа, страхітливі кадри