Температурні перепади, чимало опадів та сильний, до ураганного вітер – погода в Україні найближчим часом буде не такою вже й характерною для середини лютого

В Україні розходиться сильний вітер, дощитиме, але скоро потепліє. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію синоптика Наталії Діденко у Facebook. Так 11 лютого у більшості країн Європи буде сильний вітер:

«…включно з Україною. Обережно! Напрямок у нас - південно-західний», - уточнює синоптик.

Температура повітря у вівторок, 11 лютого, в Україні очікується високою:

«Протягом дня +1 - +6 градусів, на Півдні місцями до +8 градусів. Навіть вночі суттєво потепліє, до нуля». Разом з тим зазначається, що на Сході ще буде прохолодно від - -3 до -8 градусів.

Відомо також, що атмосферний фронт несе в Україну опади:

«Слід чекати дощу та мокрий сніг. Зона поступово проходитиме від заходу до сходу впродовж доби».

У столиці завтра буде вогко:

«У Києві опади вже сьогодні на підході, завтра дощ та мокрий сніг очікуються вночі та вранці». Відзначається, що у вівторок вдень опади українську столицю залишать:

«Буде потім - припинення та прояснення, а ввечері - знову з’являться опади». Температура повітря найближчої ночі сягатиме до +2 градусів, 11 лютого вдень - до +5 градусів:

«…Уважно стежте за здоров`ям, за уточненнями та подальшим розвитком синоптичних подій», - попередила спеціаліст.

Відзначимо, що раніше синоптики відзначали, що вже і сподівалися, що в Україні почнеться кліматична зима. Щоправда, впевненості у тому, що зимова погода протримається довго, немає. Судячи з прогнозів погоди вже з наступного тижня в Україні знову буде плюсова температура – до 7 градусів тепла.

Раніше синоптики обіцяли, що кліматичне літо настане в Україні вже в травні. Травень буде спекотним та посушливим, а перші два місяці літа – дощовими.

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