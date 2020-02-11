Небезпечний коронавірус 2019-nCoV продовжує нещадно вбивати людей

Про це пише ТСН.

За інформацією місцевої влади, в Китаї за останню добу в результаті епідемії коронавіруса померло 108 осіб.

Таким чином, кількість жертв пневмонії, яку викликає коронавірус 2019-nCoV, зросла до 1016 осіб.

Медики підкреслюють, що число випадків зараження в Китайській Республіці досягла 42638. Але є і хороша тенденція: майже 4 тисячі осіб одужали і були виписані з медичних установ.

На території материкової Піднебесної найбільша кількість випадків зараження коронавірусом 2019-nCoV зафіксовано в центральній провінції Хубей (31738, з них 974 померли), де і було виявлено спалах інфекції.

Складна ситуація і на круїзному лайнері Diamond Princess, де, станом на вчорашній вечір, було 130 заражених, в тому числі і двоє громадян України.

На даний момент усіх інфікованих зняли з борту і доставили в клініку. У МОЗ повідомили, що громадяни України, у яких була виявлена небезпечна хвороба, застраховані і їм наразі надається вся необхідна допомога.

"Вони працюють в обслуговуючій частині лайнера, тобто це кухня і обслуговуючий персонал. Це жінка 37 років і чоловік 25 років", - підкреслили у відомстві.

Один з членів екіпажу Пилипів Тарас розповів у коментарі журналістам, що інфіковані українці протягом декількох діб залишалися в своїх каютах з кашлем і високою температурою. А симптоми хвороби, яка провокує пневномнию, поступово виявляються у все більшої кількості людей.

"Вони знаходяться з температурою і чекають, коли зможуть здати тест на коронавірус. Наш медичний центр просто їх підтримує – вони п'ють парацетамол. Зараз у все більшої і більшої кількості людей почали проявлятися симптоми. Якщо раніше цього не було помітно, то зараз вже дуже, і серед українців теж", - додав він.

Серед тих, хто опинився на круїзному кораблі в карантині, також американська автор Гей Куртер. Вона називає судно, на якому перебувають понад 3500 осіб, "зараженою в'язницею".

"Мені і моєму чоловікові Філіпу 75 та 77 років. У нас є ризики для здоров'я, ми входимо в категорію людей, яким не можна хворіти. Ми не в безпеці в наших кімнатах", - розповіла вона в спілкуванні з журналістами.

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