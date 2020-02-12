Погода в Україні 12 лютого змусить частину громадян страждати, адже ряд регіонів накриють дощі зі снігом

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, дощі і снігопад очікується всюди, крім частини західних і південних регіонів. Середня температура буде в межах від 1 до 6 градусів тепла вдень. Уночі очікується похолодання: від 0 до -6 морозу. Особливо сильними морози будуть на сході України.

У Києві та області синоптики прогнозують часткові опади. Стовпчик термометра показуватиме 2-5 градусів тепла вдень. Вночі похолодає до +2 вище нуля.

Як повідомлялося раніше, клімат в Україні змінився безповоротно і про справжню зиму коштувати забути. Такий прогноз зробив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

За його словами, кліматичні зміни в Україні - це жах.



"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – зазначив він.

Крім того, головний синоптик країни зазначив, що справжню зиму українці відчують, але недовго.

"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив він і додав, що якщо сніг випаде, то протримається недовго.

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