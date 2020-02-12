Проект Трудового Кодексу може обернутися для українців новими неприємностями

Про це пише "Знай"

Роботодавці зможуть змусити українців працювати по 12 годин на день, а за це платити менше. Такі зміни передбачені в новому законі Про Працю, який підготував Кабмін.

В останній редакції законопроекту йдеться, що тривалість робочого часу на тиждень становить 40 годин. Робота більше цієї цифри вже вважається надурочною.

Втім, деякі законодавчі лазівки можуть обмежити права українців. Так, хоча в законі і не прописано можливе збільшення робочого дня до 12 годин, таке збільшення не забороняється.

"Таким чином, новий закон створює умови, які дозволяють працювати по 12 годинт на день і марно сподіватися, що роботодавці не скористаються такою можливістю", - пише видання.

Так, у законопроекті йдеться, що між робочими змінами співробітник повинен відпочивати як мінімум 12 годин. Це менше, ніж гарантує нинішній Кзпп. Зараз тривалість відпочинку повинна бути в 2 рази більше час роботи.

"Тобто зараз робітник має право відпочивати не менше 16 годин на добу, якщо його робочий день складає 8 годин. Якщо ж його робоча зміна становить 12 годин, тоді для відпочинку він повинен мати 24 год або більше", - пише видання.

Після змін в законодавстві робочого цілком можуть зобов'язати працювати в режимі 12/12.

Також у проекті закону передбачено сверхурочны працю. Якщо людина працює більше 40 годин на тиждень, їй зобов'язані виплатити більшу заробітну плат. Розмір додаткової виплати становить, як мінімум, 20% від звичайної заробітної плати.

Якщо закон все-таки схвалять, то багато українців можуть втратити в зарплаті, оскільки співробітник колл-центрах, ТРЦ, ресторанах та інших місцях, працюють більше 8 годин на день. По старому Кзпп за переробку їм зобов'язані доплачувати в 2 рази більше. Після відповідних змін роботодавці можуть обмежитися коефіцієнтом доплати 1,2.

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