Красиві ручні вироби майстрів вже не здаються такими надскладними, коли надані покрокові інструкції створення цих шедеврів. Орієнтуючись на фото і опис, навіть у новачка вийде зробити ідеальний подарунок.

Щороку День закоханих зустрічається по всьому світу 14 лютого. У 2020 році це п'ятниця, що дає парам відмінну можливість гуляти допізна. Але яке свято без подарунків, особливо зроблених своїми руками. Такі вироби наповнені особливою енергією, любов'ю і турботою. Вони здатні розвеселити навіть найсумнішу людину, змусити посміхнутися, зробити його життя кращим.

Сердечка по техніці орігамі

Красиві сердечка можна зробити на подарунок або для прикраси будинку, створення романтичної атмосфери. Їх можна просто вирізати з картону, але найкрутішими стануть вироби-орігамі, які мають об'єм і досконалий зовнішній вигляд.

Повторюючи кожен рух майстра, у вас вийде створити дійсно унікальний подарунок, який викличе масу емоцій. Зробити такий презент можна не тільки своїй коханій або коханому, але також і членам родини: мамі, тату, сестричці, бабусі чи дідусю.

Технік створення округлого серця з паперу багато, і перед початком роботи варто ознайомитися хоча б з кількома.

Розмір виробу, колір і навіть форма залежать лише від фантазії автора. Можна просто скористатися технікою створення, як показано на прикладі, збільшивши розмір заготовки, або змінивши колір і текстуру картону. Таким методом можна змайструвати красиву коробочку у вигляді серця і помістити туди подарунок.

Покрокова інструкція створення сердечок

Матеріалами нам послужить щільний папір двох кольорів, ножиці, а також клей. Спосіб виготовлення:

вирізаємо два однакових прямокутника;

одну сторону кожного прямокутника заокруглюємо, як показано на картинці;

другий бік ріжемо на смужки;

складуємо дві частини між собою під кутом, переплітаючи смуги;

закріплюємо смуги клеєм.

Готово, ось такого результату ми можемо досягти всього за кілька хвилин.

Створення об'ємних сердечок з фетру. Дуже нескладна процедура, для якої нам знадобиться: фетр різних кольорів, вата (можна використовувати ватяні диски або будь-який інший наповнювач), нитки, голка, ножиці. Допоміжними елементами буде виступати картон, муліне, стрічки, а також бісер і/або намистини. Порядок дій такий:

Вирізаємо картонну заготовку (щоб все було ідеально рівно, можна роздрукувати шаблон). Використовуючи заготівлю вирізаємо з фетру потрібну кількість сердечок (як за трафаретом). Прикрашаємо зовнішні сторони фетрового серця якими-небудь елементами: намистом, мереживом, вишивкою, стрічками або гудзиками. Зшиваємо низ серця міцними нитками або муліне. Зверху заповнюємо заготівлю наповнювачем (надаємо обсяг). Дошиваем сердечко, прикріплюємо зверху петельку, за яку можна підвісити подарунок.

Чудово виглядає і гірлянда з сердечок, якою можна прикрасити будинок або навіть офіс. Щоб створити таку знадобиться: фетр (кольору за бажанням), голка з нитками і ножиці. Спосіб виготовлення:

Вирізаємо два однакових прямокутника з фетру і складаємо їх разом. Прошиваємо з одного боку і вивертаємо навиворіт, щоб приховати шов і надати серцю потрібну форму (вигин). Далі прошиваємо другу сторону. Як підсумок, повинна вийде трубка у вигляді поздовжнього (витягнутого) серця з одним швом знизу (другий повернутий всередину). Ділимо довге серце на рівні частини і нарізаємо. Нанизуємо нарізані сердечка на нитку. Можна також повісити на гілочку або приклеїти до стелі/стіни/холодильника або телевізора.

Створити серце можна ще простіше: вирізаємо з картону сердечко, і обмотуємо його товстою ниткою. Це швидко і дуже красиво, а ще, таких сердечок можна зробити дуже багато, на скільки нитки вистачить.

Створення атмосфери до Дня закоханих

Як створити багато красивих сердечок ми вже знаємо, але що ще потрібно для атмосфери? Свічки, їх можна купити готові, або розтопити віск і залити у формочки у вигляді сердець. Також варто обзавестися смакотою у вигляді серця, що дуже сильно підкреслить весь настрій свята. Наприклад, можна спекти кекси, торт або піцу в такій нехитрій формі.

Створити атмосферу допоможе музика. Її пошуками варто заняттях заздалегідь, і краще завантажити, щоб у разі збоїв в мережі, свято не зіпсувалося. Обзавестися можна також літаючими надувними кульками. І не варто забувати про власний позитивний настрій, вітальні листівки, вірші і прозу.

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