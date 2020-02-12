Одіозний російський політик Володимир Жириновський розповів, коли і на яких умовах Україна увійде до складу Росії



Свій "план" він озвучив російським ЗМІ.

Жириновський вважає, що Володимир Зеленський не зможе керувати країною більше двох років, а ситуація в Україні нагадала скандальному депутату "рак четвертої стадії", «метастази» якого, поширилися по всій країні.

За його словами, Зеленський не зможе утриматися у влади, і його «зметуть» націоналісти, яким потрібно тільки обікрасти країну.

«Після ВВВ таких 10 років по лісах КДБ і радянська армія відловлювали. Ось вони можуть привести до влади на Україні свого Піночета. А потім і його зметуть. А закінчиться все спершу розділом України, а потім і поверненням усієї України до складу Росії», — заявив одіозний нардеп.

Жириновський неодноразово висловлювався про приєднання України до Росії.

Не так давно він закликав створити нову Русь під керівництвом РФ, додавши, що в неї повинні увійти Білорусь і Україна.

До всього іншого він заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко був зобов'язаний вже давно зробити крок до возз'єднання РФ і Білорусі. Яка, на його думку, нібито повинна просто розквітнути, після цього.

Також російський політик стверджує, що незабаром в Україні може початися війна, яка буде відповіддю Росії на дії США.

Крім того, він заявив, що в майбутньому над містами України підніметься російський державний прапор. За його словами, країна-агресор в абсолютному спокої повинна чекати цього моменту, а з оптимізмом дивитися в майбутнє і чекати, коли над Києвом, Житомиром, Одесою та Донецьком буде споруджений російський прапор.



