Андрій Пальчевський звернувся до українців у зв'язку з епідемією коронавірусу в світі

Відеозвернення телеведучий і бізнесмен опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні вранці читаю зведення про хворих [коронавірусом]… я згадував учорашній дзвінок, якийсь придуркуватий, як зазвичай, один відомий педіатр розповідає нам, що нічого страшного, вірус проходить повз... Сьогодні вночі захворіло 15 тисяч осіб, 240 офіційно померли. Ще недавно помирав 1-2 в тиждень», - зазначив він.

При цьому Пальчевський додав, що в Україні не вживають належних заходів.

«А Україна, як завжди, не готова, ніхто не б'є на сполох. А якщо у нас щось трапиться, що ми будемо робити з нашими дітьми? Дивитися на міністра, чи якихось там Радуцких, чи ще когось? Пам'ятайте про це, бережіть себе», - заявив він.

Зазначимо, станом на 5:40 четверга, 13 лютого, у Китаї в результаті пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, померли вже 1369 осіб. Такі дані публікує Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса в США.

Число інфікованих у Китаї досягло 59 тисяч 805 осіб. Всього в світі коронавірусом заразилися 60 тисяч 329 осіб. Тобто, за останню добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч чоловік.

Одужання лікарі зафіксували у 5995 людина у світі.

При цьому експерти підкреслюють, що українському урядові слід більше уваги приділяти рекомендаціями медиків.

Фахівці побоюються, що в Україні може початися неконтрольоване поширення китайської коронавіруса, оскільки в країні эпидемзащита в Україні знаходиться на неналежному рівні.

15 000 за ночь!!! берегите себя! Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 12. Februar 2020

Нагадаємо, Пальчевський розкрив реальну ситуацію з коронавірусом і загрозу для України.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський жорстко розніс ситуацію з коронавірусом в Україні: "Один термометр…"

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