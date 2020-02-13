Андрій Пальчевський звернувся до українців у зв'язку з епідемією коронавірусу в світі
Відеозвернення телеведучий і бізнесмен опублікував на своїй сторінці в Facebook.
«Сьогодні вранці читаю зведення про хворих [коронавірусом]… я згадував учорашній дзвінок, якийсь придуркуватий, як зазвичай, один відомий педіатр розповідає нам, що нічого страшного, вірус проходить повз... Сьогодні вночі захворіло 15 тисяч осіб, 240 офіційно померли. Ще недавно помирав 1-2 в тиждень», - зазначив він.
При цьому Пальчевський додав, що в Україні не вживають належних заходів.
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«А Україна, як завжди, не готова, ніхто не б'є на сполох. А якщо у нас щось трапиться, що ми будемо робити з нашими дітьми? Дивитися на міністра, чи якихось там Радуцких, чи ще когось? Пам'ятайте про це, бережіть себе», - заявив він.
Зазначимо, станом на 5:40 четверга, 13 лютого, у Китаї в результаті пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, померли вже 1369 осіб. Такі дані публікує Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса в США.
Число інфікованих у Китаї досягло 59 тисяч 805 осіб. Всього в світі коронавірусом заразилися 60 тисяч 329 осіб. Тобто, за останню добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч чоловік.
Одужання лікарі зафіксували у 5995 людина у світі.
При цьому експерти підкреслюють, що українському урядові слід більше уваги приділяти рекомендаціями медиків.
Фахівці побоюються, що в Україні може початися неконтрольоване поширення китайської коронавіруса, оскільки в країні эпидемзащита в Україні знаходиться на неналежному рівні.
Нагадаємо, Пальчевський розкрив реальну ситуацію з коронавірусом і загрозу для України.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський жорстко розніс ситуацію з коронавірусом в Україні: "Один термометр…"
Також Politeka писала, що Пальчевський закликав Зеленського діяти у зв'язку з коронавірусом, «Посадити всіх на карантин».