У день любові прийнято вітати всіх друзів і близьких валентинками

День святого Валентина — це один з найяскравіших і казкових днів у році, коли всі зізнаються один одному в любові, виявляють ніжність, турботу і ласку. Люди обмінюються віршами, прозою і листівками, радіючи святковому дню, який розбавляє сірі будні.

14 лютого по всьому світу люди відзначають величне свято — День закоханих. Ця традиція дуже давня і оповита безліччю таємниць і загадок. Наприклад, у Стародавньому Римі язичники у цей день вшановували покровительку шлюбу — богиню Юнону. З іншого боку, 14 лютого визнаний Папою Римським в 496 році Днем святого Валентина, який віддав життя за те, що вінчав закоханих, не дивлячись на державну заборону.

Однією з найдавніших традицій цього свята є вибір собі пари на наступний рік. Дівчата пишуть на листочку свої імена, перемішують все в кошику, а хлопці навмання вибирають собі папірець з ім'ям майбутньої супутниці. Також пари здавна обмінюються так званими «валентинками» у вигляді сердечок, на яких написані теплі слова кохання.

Джерело: telegraf.com.ua

Пік популярності Дня святого Валентина припадає на початок 18 століття. Тоді вже талановиті поети почали писати красиві вітальні вірші, зародилася традиція зустрічати свято належним чином. Сьогодні привітати друзів і близьких можна за допомогою простої красивої листівки.

Привітання дівчат з Днем святого Валентина

Надсилати в День святого Валентина листівку варто не тільки дівчині і коханій дружині. Отримати теплі привітання буде приємно і мамі, сестрі, найкращій подружці, кумі, тітці. Переслати вірш можна і вчителю. У навчальних закладах варто обписати дошку вітальними словами.

Вірш на листівку своїй половинці.

День святого Валентина

Не псує хай хуртовина,

І любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

З легкістю розтопить сніг.

Ти найкраща від усіх!

Моє сонечко маленьке,

І пухнасте, і рідненьке.

Дуже я тебе кохаю,

Лише радості бажаю.

Джерело: cepia.ru

Якщо привітати кохану зі святом у віршах не виходить, проза на листівці також здатна передати почуття, зізнання в любові.

«Рідна, я шалено щасливий, що ти є у мене. Я тебе дуже сильно кохаю, і цей День святого Валентина зроблю для нас незабутнім. Немов червона квіточка ти радуєш оточуючих своєю красою, в твоїх очах можна потонути навіки. Вітаю тебе зі святом, нехай у твоєму серці завжди вирує пристрасть і те прекрасне почуття, що звело нас разом — любов».

Подруг варто вітати з позитивом. Чудово підходять жартівливі приколи, веселі розіграші, ржачні і навіть сороміцькі віршики. Це все оцінить молодь, якщо товариші більш старшого віку, краще вибрати стриманий варіант.

В прекрасний День Валентина,

Кохання – це чудо, вітаю я вас,

Воно прямо з неба приходить до нас.

Бажаю в цей День Валентина тобі,

Те саме, що завжди я хочу собі.

Лиш радості, щастя, любові, тепла,

Щоб рослинка кохання в душі в нас росла.

Джерело: pinterest.com

Подрузі також можна відправити валентинку в прозі або звичайні листівки, їх можна скачати в мережі, або створити самостійно.

«Жарти в сторону подруго, сьогодні найромантичніше свято року. Хочу побажати, щоб така чарівна дівчина знайшла свого справжнього принца, який буде носити на руках. Вітаю з Днем святого Валентина тебе, нехай у твоїй душі панує любов, розпускаються квіти і співають солов'ї».

Батькам особливо важливо відправляти красиві теплі вітання. Мамі можна відсилати жарти, але не вульгарні. Краще віддати перевагу красі та вишуканості тексту.

«Найпрекраснішою дівчиною на всьому білому світі завжди будеш ти, мама. Хай в День святого Валентина твоя душа наповнюється любов'ю, щастям і радістю. Бажаю тобі побільше посміхатися, менше сумувати і по максимуму насолоджуватися життям. Ти кльова, крута, сучасна і карколомна. Я тебе люблю, ти найкраща!»

Валентинку можна зробити більш загадковою, написавши її англійською мовою, з перекладом на тильній стороні, зрозуміло що. Якщо День св. Валентина збігся з Днем народження, побажати всього найкращого буде мало, потрібно також купити подарунок.

Джерело: fakty.com.ua

Вітальні листівки для хлопців

Вітати коханого хлопця варто оригінально, креативно і зі смаком, особливо якщо це призначається чоловікові. Звичайні валентинки варто доповнювати подарунками, сюрпризами. Коханому чоловікові, як і дружині, варто дарувати красиві, теплі і ласкаві слова, написані на мальовничій листівці.

Тебе привітаю в цей день мій коханий,

Для мене ти завжди найкращий, бажаний.

Душевного спокою, здійснення мрій,

Бажаю тобі, лиш на місці не стій.

Біжімо до цілей разом, душа в душу,

Без тебе ж я з місця ніколи не зрушу.

Джерело: liza.ua

Своєму коханому чоловікові можна написати на листівці і прозу. Побажання повинні бути щирими, але при цьому, красивими і безмежно приємними.

«Хоч я — не принцеса, але тобі вдалося перетворити моє життя у казку. Моя любов до тебе безмежна! Ти найкраще, що в мене є в цьому житті. Бажаю тобі, щоб все було так, як ти плануєш і хочеш. Нехай наша любов міцніє, а відносини з кожним роком переходять на новий рівень».

Надіслати листівку варто і брату, тату, другу. Вона повинна передавати суть свята, нести тепло і любов.

Крутий ти хлопець, любий друже,

Нехай тобі завжди щастить.

В цей день знайдеш собі ти може,

Те що кохане і завжди блищить.

В святого Валентина день,

Нехай в душі любов проснеться.

Щоб не стояв ти як той пень,

А діяв, і не думав що минеться.

Джерело: strana.ua

Універсальна проза для друзів і близьких — найкращий варіант, особливо коли доводиться вітати відразу велику кількість чоловіків.

«Вітаю з Днем святого Валентина. Повітря сьогодні просякнуте любов'ю, нехай у тебе душа наповниться цим чарівним почуттям. В цей великий день, бажаю тобі побільше радості і посмішок у житті, щоб завжди супроводжувала удача. Побільше тобі жіночої уваги, теплоти і турботи, адже для сильного чоловіка це все».

Смішні привітання друзям

Смішні привітання — половина вдалого свята. Саме гумор здатний об'єднати і розвеселити друзів, дітей, рідних. Навіть короткі веселі повідомлення на листівках здатні підняти настрій, більше того, можна зняти відео або створити анімаційні картинки (анімація в надлишку знаходиться в мережі, її можна просто завантажити).

«Любові й радості бажаю, в День святого Валентина, догуляй до вечора, не напившись, як свиня. Нехай любов тебе врятує, від бід, печалей та невдач. Нехай кум свідомість верне, від дружини твоєї подач».

Джерело: pozdravlyalki.club

В картинках на Валентина також повинен бути свій унікальний сенс. Просто красиві зображення не зможуть передати суть побажання.

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