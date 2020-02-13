День закоханих не відповідає фактам з реального життя святого Валентина

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ПЦУ.

Зокрема, у Епіфанія закликали українців святкувати День святого Валентина 12 серпня, а не 14 лютого.

У ПЦУ стверджують, що свято, яке українці традиційно відзначають 14 лютого, не має нічого спільного з фактами з реального життя святого Валентина.

У прес-службі також додали, що католики вшановують пам'ять Валентина 14 лютого, але не в загальному календарі, де в цей день вшановують святих Кирила і Мефодія, а в "Римському мартиролозі".

"Згідно з однією з популярних легенд, святий Валентин "вінчав закохані пари, незважаючи на заборону жорстокого імператора Клавдія II"… Однак ця легенда містить значну помилку в хронології подій, адже в часи життя святого Валентина в III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання", — додали в Православній церкві України.

також закликали Українців присвячувати любові всі дні без винятку, а не тільки 14 лютого.

"Ми, в Православній церкві України, закликаємо присвячувати істинної любові кожен день, виявляючи її до ближніх у своїх благих справах, замість того, щоб дарувати символічні матеріальні подарунки один раз в році", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали про те, що в ПЦУ винесли вердикт про можливе перенесення Різдва на 25 грудня. Відповідне засідання Синоду відбулося 4 лютого.

«Необхідність впровадження календарної реформи в Православної Церкви України потрібно виважено і конструктивно обговорювати, враховуючи думку суспільства», сказано в повідомленні, яке було опубліковано на порталі.

Також Синод ПЦУ засудив різдвяне богослужіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла 25 грудня.

Крім цього, члени Священного Синоду, з якого був виключений почесний патріарх Філарет, винесли вердикт щодо перенесення дати Різдва в Україні.

"Синод дозволив, там де для цього вбачаються об'єктивні обставини і пастирська необхідність, з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю здійснювати тільки молебень з акафістом Різдва Христового і виконання народних різдвяних пісень (колядок)", - додали в ПЦУ.

Нагадаємо, перенесення Різдва на 25 грудня: Епіфаній зробив позовна заява.

Як повідомляла Politeka, заява ПЦУ про перенесення Різдва сколихнуло українців.

Також Politeka писала, що перенесення Різдва в Україні: у Епіфанія винесли важливий вердикт, "в два рази більше...".