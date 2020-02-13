Слідом за аномально теплою зимою в Україні варто чекати не менш теплий березень

Про цеУП" повідомила керівник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич.

Нинішня зима цілком може виявитися найтеплішою за всі 130 років спостережень в Україні, повідомила Донич. Оскільки погодний тренд з високою вірогідністю продовжиться, то і від весни варто чекати нових температурних аномалій.

"Марти після теплих зим були теплі, значно вище кліматичної норми", - заявила експерт.

Так, в Україні найбільш теплі зими спостерігалися в 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 рр.. Всі рекорди може побити нинішня зима 2019-2020 рр. Середня температура повітря в березні слідом за теплими зимами минулих років становила +5,4, +6 і + 1,4 градуса. При тому, що кліматична березнева норма в Україні становить лише 0,8 градуса тепла.

Так, найбільш теплі зими в Києві за всю історію спостережень були також підтримували цей тренд. Після дуже теплої зими 1989-1990 рр., в березні в середньому було +6,9 С, що стало абсолютним рекордом.

Нагадаємо, що на сайті погоди Gismeteo обіцяють жителям України дощовий кінець лютого і неймовірно теплий початок березня. Температура повітря в перших числах наступного місяця досягне +11... +15 градусів, вночі також очікується "плюс". Погода встановиться сонячна та малохмарна.

Морози більше 10 градусів, які налякали українців 8-9 лютого, згідно інформації Gismeteo, більше не повторяться.

Разом з тим ряд народних синоптиків прогнозують іншу картину. За інформацією Володимира Деркача, перші два місяці весни будуть холодними, а в першій половині березня ймовірні навіть денні морози. Квітень буде прохолодним, справжнє тепло прийде лише в травні.

Нагадаємо, аномальна весна вдарить по Україні, про потепління можна забути: "Сувора зима..."

Як повідомляла Politeka, погода влаштує американські гірки, прогноз вражає: «Будьте обережні».

Також Politeka писала, що страшний шторм атакує Україну, терміновий прогноз синоптиків: "Найбільше постраждають...".