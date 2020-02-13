Навіть Ілон Маск б до такого не додумався

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет запропонував спосіб підрахунку українців з космосу

Про це він повідомив в ефірі "Українського радіо"

Уряд України розглядає можливість проведення перепису населення на території Донбасу і аннексованого Криму. За словами міністра Кабміну Дмитра Дубілета, це можна буде зробити завдяки супутниковим даними.

"Ми вчора зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам із проектом супутникової зйомки, який є дуже складним. Схожий проект проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою", - пояснив Дубілет.

Втім, навіть сам Дубілет сумнівається в ефективності цього методу і не знає, наскільки точним можуть виявитися подібні підрахунки.

Нагадаємо, що Населення України без урахування окупованих територій і громадян, що живуть за кордоном, становить 37 млн 289 тисяч чоловік.

Такі результати оцінки наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року, заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу в четвер, 23 січня.

З 1 по 26 грудня 2019 року в Україні провели пробний перепис населення. В уряді зібрали інформацію з різних джерел: дані мобільних операторів і соціологів, різних реєстрів та пенсійного фонду.

За результатами, 37 млн 289 тисяч осіб - це кількість людей, які фізично знаходяться на території України за станом на 1 грудня 2019 року.

За словами міністра Дубілета, головними причинами скорочення населення України є міграція та негативне співвідношення між народжуваністю і смертністю. Населення України тільки за рахунок трудових мігрантів скоротилося майже на 4 мільйони чоловік.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

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